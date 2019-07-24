24 июля 2019 года

Дума ждет подтверждения исторического принципа

В числе приоритетов депутатского контроля за реализацией закона о крабовых аукционах — подтверждение правительством исторического принципа для остальных видов водных биоресурсов и мониторинг социальной обстановки.

Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на пресс-конференции 23 июля подвел итоги весенней сессии. Серьезный блок вопросов, по его словам, был связан с рыболовством. «Прежде всего, с переходом на распределение квот на вылов краба на аукционах — 50% квот на аукцион», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что законопроект сопровождало «очень громкое рассмотрение», но усомнился в его обоснованности. «Смотрите, что с крабами получилось. Ведь в основном говорили о том, что сейчас лишатся 6 тыс. человек рабочих мест. Выходили сами рыбаки и говорили: «Что ж вы делаете, вы над нами издеваетесь, мы сейчас все потеряем». Прошла эта норма, все стихло, 6 тыс. человек не оказались на улице», — подчеркнул Николай Николаев, добавив, что не стоит исключать «некоторого организованного давления против тех или иных норм».

В то же время депутат заверил, что рабочая группа по контролю за исполнением этого закона, созданная в Госдуме параллельно с одобрением крабовых аукционов, продолжит действовать даже несмотря на передачу сферы рыболовства в ведение комитета по аграрным вопросам. «Какая разница, у нас там представители комитета по контролю и регламенту, агрокомитета и так далее. Все это абсолютно будет работать», — сообщил парламентарий корреспонденту Fishnews.

Одной из главных задач в рамках мониторинга, по словам Николая Николаева, будет выполнение правительством постановления Госдумы. «Во-первых, мы должны убедиться, у нас в постановлении было, что правительство должно обеспечить стабильность этих отношений исторических по другим видам водных биоресурсов. Там, где уже и инвестквоты есть, и где все работает. А во-вторых, мы договорились в том числе мониторить и социальную ситуацию, и вообще все те последствия, которые могут возникнуть, но я надеюсь, они не возникнут при таком переходе», — заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Fishnews

