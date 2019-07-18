18 июля 2019 года

Депутаты продолжат мониторинг крабовых аукционов

Хотя рыбная тематика отошла в ведение аграрного комитета, рабочая группа по контролю за исполнением закона о крабовых аукционах сохранит полномочия, отметил глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Решение о передаче комитету по аграрным вопросам тематики, относящейся к рыболовству, сохранению водных биоресурсов и аквакультуре, совет Госдумы принял 15 июля . Ранее этой сферой занимался комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Его председатель Николай Николаев поблагодарил коллег за продуктивную работу над совершенствованием законодательной базы отрасли.

«Надо сказать, что передавать нам нечего, у нас проделана колоссальная работа по аквакультуре и по рыболовству», - отметил он на заседании комитета 18 июля. Как сообщает корреспондент Fishnews, ряд законопроектов, которые были приняты в последние годы, Николай Николаев охарактеризовал как «исключительно важные и чрезвычайно сложные».

«Это прежде всего [законопроект] о любительской рыбалке , который до нас в Думе завис на шесть лет. Было принято очень сложное решение, мы его подготовили и провели, о переводе распределения квот на добычу краба на аукционную основу - 50% квоты. Более того, мы добились, что в постановлении Госдумы мы обязали правительство выпустить соответствующий акт, который подтвердит, что никаких изменений в части распределения квот по другим видам водных биоресурсов не будет. Есть огромный блок, который мы приняли в части регулирования аквакультуры», - перечислил он результаты деятельности комитета.

Николай Николаев подчеркнул, что несмотря на изменение сферы ответственности члены комитета по-прежнему будут уделять внимание вопросам рыболовства и готовы при необходимости помогать коллегам из аграрного комитета. « У нас есть сейчас рабочая группа межкомитетская , которая образована в рамках постановления Госдумы по контролю за исполнением закона о крабовых аукционах. Она продолжает абсолютно четко работать», - заверил депутат.

Fishnews