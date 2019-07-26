26 июля 2019 года

Минсельхоз пообещал изучить ситуацию с флотом

На финальном заседании весенней сессии сенаторы приняли постановление по вопросам рыбной отрасли. Статс-секретарь – замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев сообщил парламентариям, что отраслевой регулятор уже приступил к выполнению поручений.

Совет Федерации принял постановление «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», сообщает корреспондент Fishnews. Документ подготовлен по итогам выступления на правительственном часе в СФ министра сельского хозяйства: Дмитрий Патрушев ответил на вопросы сенаторов 23 июля.

Напомним, что на заседании были, в частности, заданы вопросы о сроках выхода приказа, позволяющего переоформить договоры на рыбопромысловые участки, о штабах путины. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила главе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову провести расширенное заседание по теме обновления флота .

По итогам обсуждения проект постановления существенно доработан, отметил Алексей Майоров на заседании верхней палаты парламента 26 июля.

Статс-секретарь – замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев рассказал, что регулятор уже приступил к работе по поручениям. «Министр подписал приказ, провел первое заседание штаба [путины]. Мы приступили к инвентаризации флота, чтобы детально доложить и на комитете разобрать все эти вопросы», - сообщил представитель Минсельхоза.

Fishnews