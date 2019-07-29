29 июля 2019 года

Бизнес России и Японии развивает «рыбный» диалог

Перспективы сотрудничества России и Японии в рыбном хозяйстве представили на встрече во Владивостоке. Среди направлений для совместной работы – торговля рыбой и морепродуктами, аквакультура, организация производств.

Встреча прошла на площадке Японского центра во Владивостоке, ее организатором выступило Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Таким образом ведется работа по реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ.

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Минсельхоз России ведут переговоры о развитии взаимодействия в рыбной отрасли на Дальнем Востоке, сообщил представитель японского ведомства Сигэфуми Кикучи. «Одним из предложений Министерства сельского хозяйства России является составление программы сотрудничества в области рыбного хозяйства», – рассказал он. Именно для усиления деловых контактов и организована бизнес-миссия представителей Японии. В дальнейшем планируется пригласить делегацию от российских компаний.

«Рады вашему потенциальному интересу к Дальнему Востоку», – отметил представитель Минвостокразвития РФ Андрей Майоров. Он рассказал о структурах, с которыми могут взаимодействовать японские компании в Приморском крае. Это в том числе Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья и департамент рыбного хозяйства региона: участников встречи приветствовали президент АРПП Георгий Мартынов и глава департамента Сергей Наставшев.

Георгий Мартынов призвал развивать сотрудничество между ассоциациями двух стран. Выстроенную в Японии систему президент АРПП назвал одним из лучших мировых примеров организации рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, японский бизнес проявил большой интерес к встрече. В частности, о своих возможностях рассказали «Маекава», «Марубени», «Ничимо», Японский банк для международного сотрудничества (JBIC). Были представлены возможности Платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке.

С российской стороны участвовали компании, работающие в разных направлениях рыбного хозяйства. Дальневосточный бизнес интересуют технологии в аквакультуре, торговля рыбопродукцией, поставки оборудования для реализации проектов по инвестквотам, инвестиционное сотрудничество.

О перспективах взаимодействия в информационном поле рассказало руководство медиахолдинга Fishnews. «Мы более 10 лет освещаем все, что происходит в рыбной отрасли России», – отметила генеральный директор «Фишньюс» Яна Яшина.

Fishnews