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Через фудкорт Seafood Expo Russia прошло более 6 тыс. человек. Фото предоставлено ESG

Seafood Expo Russia открыла новые вкусы

Гости Seafood Expo Russia смогли попробовать более 50 блюд из рыбы и морепродуктов. В течение трех дней на выставке работал рыбный фудкорт, а на стендах рыбопромышленных компаний проходили мастер-классы и дегустации.

Рыбный фастфуд, чипсы из ламинарии, креветки в кляре, закуски из гребешков, устрицы, мидии, татарская уха и многое другое — меню, которое предлагали попробовать участникам и посетителям III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia) поражало разнообразием.

В дни работы экспозиции с 10 по 12 июля гостей мероприятия обслуживали сразу три петербургских ресторана быстрого питания. Наплыв посетителей был обеспечен — через фудкорт прошло более 6 тыс. человек. Фастфуд Seafood Box готовил ассорти из креветок и кальмаров в панировке, круассаны с ломтиками семги, конверты с тунцом и шашлыки из морепродуктов. Блинная «Ленинград 1977» продавала блинчики с лососем и красной икрой, а посетители бургерной «Без Адреса» могли отведать сэндвичи, роллы и хот-доги с красной рыбой.

Рыбными деликатесами на Seafood Expo Russia кормили не только на фудкорте. На стенде группы «Антей» шеф-повар Сергей Синицын готовил простые и вкусные блюда из легендарной сардины-иваси, рассказывал и показывал, как обращаться с живым крабом. «Русская рыбопромышленная компания» баловала посетителей пастой из морепродуктов, рыбными палочками, тефтелями из рыбного фарша и бургерами с минтаем. Повара «Далькреветки» охотно делились секретами обработки креветок и предлагали на месте продегустировать дальневосточные дары моря.

На стенде Татарстана все желающие могли узнать вкус национальной ухи из семи видов рыб. Предприятия Архангельской области угощали посетителей чипсами из беломорской ламинарии, крымские марикультурщики — устрицами, а турецкие — мидиями. Большую дегустацию с кулинарным шоу устроил белорусский переработчик «Санта-Бремор», представивший разные виды рыбной продукции глубокой степени переработки.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли 10-12 июля в Санкт-Петербурге. Оператором Seafood Expo Russia выступила выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий — медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в выставке приняли участие 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Всего за три дня Seafood Expo Russia посетило около 10 тыс. человек.

Fishnews

  • Через фудкорт Seafood Expo Russia прошло более 6 тыс. человек. Фото предоставлено ESG
  • Гостей мероприятия обслуживали сразу три петербургских ресторана быстрого питания. Фото предоставлено ESG
  • Рыбными деликатесами на Seafood Expo Russia кормили не только на фудкорте. Фото предоставлено ESG
  • На стенде группы «Антей» шеф-повар Сергей СИНИЦЫН готовил простые и вкусные блюда из легендарной сардины-иваси. Фото предоставлено ESG
  • «Русская рыбопромышленная компания» баловала посетителей бургерами с минтаем
  • Фитнес-бургеры от РРПК
  • Зарубежные компании также угощали своими деликатесами и демонстрировали мастерство поваров. Фото предоставлено ESG
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