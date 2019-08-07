07 августа 2019 года

Рыболовы Астраханской области смогут удить больше

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна скорректировали. Суточные нормы добычи в Астраханской области по ряду объектов увеличиваются вдвое.

Суточные нормы для любительской рыбалки на Волжско-Каспийском бассейне ввели в мае прошлого года, специалисты указывали на переэксплуатацию промысловых стад. Весной 2019 г. было решено увеличить лимиты для Астраханской области – в соответствии с потребностями населения и рекомендациями науки.

Изменения вносятся приказом Минсельхоза от 25 июля 2019 г. № 438, сообщает корреспондент Fishnews. Суточные нормы добычи воблы, плотвы, леща, густеры, сазана, судака, берша, щуки, линя, чехони и сельди-черноспинки для рыболовов-любителей региона увеличены с 5 до 10 кг. Новый приказ вступит в силу с 17 августа.

Вопросы любительской рыбалки планируют рассмотреть на совещании в Астрахани, которое 7 августа проведет заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ожидается, что участвовать будут представители предприятий и ведомств волжских регионов. Задать вопросы главе федерального агентства приглашают всех желающих.

Fishnews