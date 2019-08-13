13 августа 2019 года

РРПК построит второй завод в Мурманске

«Русская рыбопромышленная компания» и ГК «Агама» заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию перерабатывающего предприятия «Русская пикша» в Мурманске. Строительство планируется начать в конце августа.

Соглашение подписали генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Федор Кирсанов и руководитель ГК «Агама» Юрий Алашеев. «Русская пикша» станет вторым совместным предприятием для этих организаций. Сейчас в Мурманске завершается строительство первого завода — «Русская треска». Доля РРПК в новом проекте составит 50,01%, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«Подписанный сегодня договор расширяет наше сотрудничество с группой «Агама», которое уже доказало свою успешность. Совместно мы выпускаем продукцию из минтая премиального качества под общим брендом «Agama-Nordeco» и уже практически завершили реализацию первого партнерского проекта в области развития береговой переработки», — прокомментировал Федор Кирсанов.

Он отметил, что завод «Русская треска» будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели. «Проект реализуется в соответствии со всеми согласованными параметрами, и мы уверены, что завод «Русская пикша» будет также построен в срок и с высоким качеством», — добавил гендиректор РРПК. Запуск предприятия намечен на 2020 г.

Как и первый проект, «Русская пикша» участвует в программе инвестиционных квот. С вводом в эксплуатацию компания получит квоты на вылов трески и пикши — около тысячи тонн в год. Проектная мощность завода рассчитана на выпуск не менее 25 тонн готовой продукции в сутки.

Fishnews