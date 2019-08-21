21 августа 2019 года

Георгий Мартынов: Решение по крабу пока не работает на экономику России

Пока решения, которые предлагаются по крабовым квотам, не позволяют достичь тех целей, о которых заявляли госорганы, когда закон об аукционах только готовился, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Предполагается, что постановления Правительства РФ по крабовым квотам выйдут в ближайшее время. Но уже сейчас возникают вопросы: позволит ли предлагаемое регулирование решить те задачи, которые заявлялись, когда закон об аукционах только принимался. О таких проблемных моментах Fishnews рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Когда изменения в закон о рыболовстве только готовились, компании уже выступали против аукционов. Тем не менее решение было принято. Власти заявили о целях, которые планируется достичь за счет нового вида квот. Первое – эффективное использование биоресурсов. Второе – развитие отечественного судостроения. Третье – наполнение федерального бюджета», – напомнил руководитель АРПП.

Однако по мере того, как готовится подзаконная база, идея развития судостроительной и судоремонтной отрасли почему-то трансформируется. Из проекта постановления исчезло требование о постройке на верфях ДФО судов под квоты, которые будут выделяться на вылов крабов в Дальневосточном бассейне, обратил внимание Георгий Мартынов.

Инвестиции в судоремонт идут, причем серьезные, однако заказы эти размещаются не в России, а за рубежом. «В рамках поездки в Республику Корея на днях я встретился с руководителями судостроительных и судоремонтных предприятий. По информации корейских коллег, сейчас у них осуществляется переоборудование флота под промысел и перевозку живого краба. Это суда, зарегистрированные на компании «Примкраб», «Т-Краб», рассказали корейские судоремонтники. Как отмечает корейский бизнес, речь идет о заказе порядка 20 единиц флота.

Коллеги из Южной Кореи говорят, что готовы сотрудничать с российской стороной в развитии судостроения и судоремонта. Но и они удивляются: как же так мы готовим постановления, что они еще не подписаны, а уже работают против российской экономики», – отметил президент ассоциации.

Возникает вопрос: не исчезнет ли из законодательства со временем требование о строительстве флота под крабовые квоты в России?

Подготовка постановлений требует времени, ведь от принятых решений зависит будущее целого ряда отраслей, считает президент объединения.

«Самое время остановиться, осмотреться, чтобы не сделать неправильных шагов, которые и затормозят развитие рыбной отрасли, и не решат вопросы развития судостроения в прибрежных регионах России», – подчеркнул руководитель АРПП.

По мнению Георгия Мартынова, нужно оставить требование о строительстве флота на верфях Дальнего Востока. Это прямо отвечает задачам, которые поставил президент Владимир Путин, напомнил собеседник Fishnews.

Также, полагает руководитель ассоциации, можно подумать над мораторием на ввоз из-за границы судов под промысел и перевозку крабов в живом виде.

Fishnews