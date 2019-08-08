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Рыбная отрасль играет ключевую роль в жизни целого ряда регионов

Вопросы по аукционам остаются

От правовой базы по крабовым аукционам зависят перспективы целого ряда отраслей, между тем еще остаются вопросы, которые требуют детального обсуждения, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам о планах обеспечить выход подзаконных актов по крабовым аукционам до 1 сентября.

Между тем, если оставить в стороне сам вопрос о последствиях внедрения аукционного принципа, то серьезное обсуждение и проработка нужны еще по целому ряду моментов, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Первый такой вопрос – это объекты промысла, по которым будут выделяться аукционные квоты. В предложенный перечень вошли и глубоководные крабы – стригуны ангулятус и японикус. Однако при подготовке проекта постановления о требованиях к судам, строительство которых планируется под доли квот, не были учтены особенности добычи этих видов водных биоресурсов, обратил внимание руководитель АРПП.

«Для глубоководных видов краба нужны суда с особыми параметрами, с особым промысловым вооружением – это совершенно другой промысел, нежели лов шельфовых крабов», – сказал Георгий Мартынов.

Ранее в ассоциации предложили предусмотреть под квоты вылова глубоководных крабов отдельный тип объекта инвестиций.

«Мы уже подготовили свои предложения по техническим характеристикам: какими должны быть суда для промысла глубоководных видов краба. Направили эти предложения в Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство», – рассказал Fishnews президент АРПП.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обращала также внимание, что для этих видов краба по-прежнему ограничен рынок сбыта.

Второй вопрос, который требует детального обсуждения, это строительство судов на верфях Дальнего Востока. В первоначальном варианте проекта постановления, которое представил Минсельхоз, предусматривалось требование о постройке флота под квоты, выделяемые в Дальневосточном бассейне, на верфях ДФО. Такая норма была подготовлена согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Однако затем были предложены другие варианты.

Этой теме нужно уделить особое внимание, ведь от принятого решения зависит обеспечение заказами целой отрасли – судостроения. И вводя аукционные квоты, государство уже в любом случае заявило о намерении развивать это направление, полагает Георгий Мартынов.

Принятие столь серьезных решений, влияющих на перспективы сразу нескольких отраслей – и рыбного хозяйства, и судостроения, требует времени, считает президент АРПП.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовствосудостроение
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