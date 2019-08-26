26 августа 2019 года

Система пошла вразнос

Из предложения ФАС следует, что список объектов промысла, выставляемых на аукционы, может быть расширен. Хотя госорганы не раз заявляли: они выступают за то, чтобы такого не произошло. Кто и когда обещал не распространять аукционный принцип – в материале Fishnews.

Антимонопольная служба не оставляет планов по изменению принципов предоставления права на вылов. На этот раз ведомство предложило отправить не менее половины от объема квот, ранее распределявшегося по историческому принципу, на электронный аукцион. Именно такая формулировка – «не менее 50%» – и используется в документе, верхний предел не установлен. А значит, это может быть и 70%, и 90%.

Еще одна идея – торги для увеличенного объема общего допустимого улова в случаях, которые установит правительство. При этом не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

В прошлом году договоры о закреплении долей квот были заключены с предприятиями на новый срок – теперь уже на 15 лет. Подготовка большого количества документов, напряженная работа по сбору заявок и расчету объемов, которые могут осваивать компании. Однако получается, что система устойчивее так и не стала.

Хотя бережно отнестись к историческому принципу и не распространять аукционный принцип обещали чуть ли не все ветви власти. «Так называемый исторический принцип, который сложился в отрасли уже достаточно давно, его нельзя резко менять. Иначе мы подорвем саму добычу рыбы», – заявлял в декабре 2017 г. президент Владимир Путин. Как раз тогда, когда в публичное пространство проникла первая информация о крабовых аукционах.

Минсельхоз и Росрыболовство не раз старались показать, что торги по остальным видами водных биоресурсов, помимо крабов, не поддерживают. Аукционы предлагаются для краба с его высокой доходностью. Для таких объектов промысла, как рыбы, – «по которым рентабельность достаточно на грани балансирует» и «реализуются крупные инвестиционные проекты» – важно сохранить исторический принцип, заявляли в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Мы относимся к этому отрицательно», – так замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков комментировал предложение ФАС раз в три-пять лет перераспределять квоты на аукционах. Пункт о регулярных торгах вошел в дорожную карту, которую правительство приняло в августе 2018 г.

Бизнес-сообщество выступило за то, чтобы исключить пункт о регулярных аукционах из дорожной карты по развитию конкуренции. Вице-премьер Алексей Гордеев обратился по этому поводу к главе правительства. Резолюция Дмитрия Медведева оставила простор для фантазии: «Из плана можно исключить, но работу (в рамках уже принятых решений) необходимо продолжить».

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