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Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Андрей Андрейченко: Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Рабочая группа по мониторингу крабовых аукционов будет отслеживать не только ход торгов и доходы, полученные государством, но и выполнение новыми обладателями квот заявленных обязательств, заявил депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Резонанс, которым сопровождалось ускоренное прохождение в Госдуме законопроекта о крабовых аукционах, вынудил парламентариев принять специальное постановление о создании рабочей группы для контроля за реализацией новой нормы. На первом этапе ее главной задачей стал мониторинг формирования пакета подзаконных актов, регламентирующих проведение торгов.

В частности, депутаты рекомендовали увеличить срок, который первоначально отводился победителю аукционов на согласование и заключение всех договоров. Кроме того, рабочая группа обратила внимание на требование о строительстве краболовных судов на дальневосточных верфях и запросила информацию о господдержке судостроительных заводов региона.

Депутатский контроль не завершится и после принятия нормативных актов. Он будет непрерывным, начиная с выбора площадки для аукционов, потому что у общественности и ассоциаций уже возникали вопросы по этому поводу, рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко, представляющий в Госдуме Приморский край и Сахалинскую область.

Как участник рабочей группы он указал на необходимость контролировать суммы, которые поступят в бюджет по итогам аукционов. «Есть сомнения насчет тех оценок, которые дает правительство Российской Федерации. Это не только мое мнение, но и точка зрения представителей Счетной палаты», — напомнил депутат.

По его словам, парламентарии намерены наблюдать как за ходом самих аукционов, так и за тем, кто будет на них побеждать. «Будем смотреть, насколько добросовестными окажутся победители, будут ли они перепродавать эти квоты в той или иной форме. Разумеется, нужно отслеживать, и как выполняются все остальные условия, прописанные в нормативных документах. И если эта практика себя не оправдает, в очередной раз будем поднимать вопрос о возвращении исторического принципа», — предупредил Андрей Андрейченко.

Он также выразил обеспокоенность последствиями перераспределения крабовых квот для приморских территорий. «Будут аукционы, вполне возможно, что их выиграют те компании, у кого больше денег, но меньше интереса к развитию региона. И не факт, что они действительно построят обещанные суда. Соответственно, налоговые поступления в федеральный бюджет уменьшатся, а для местных бюджетов потери в любом случае будут достаточно серьезными», — подчеркнул представитель рабочей группы.

Полный текст интервью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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