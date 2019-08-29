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Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Андрей Поломарь: Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Из-за введения аукционов по крабовым квотам группа компаний «Антей» взяла курс на диверсификацию и активно развивает промысел рыбы, рассказал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Сейчас одна из главных тем в рыбной отрасли - крабовый аукцион, который должен пройти в ближайшее время. В торгах планирует принять участие группа компаний «Антей». Поэтому она следит за всеми новостями по торгам, проектами постановлений и решениями, которые вырабатывает Росрыболовство.

«К основным моментам можно отнести требования к размерениям судна, к стоимости проекта, к уровню локализации, который должен соблюдаться, чтобы судно считалось российским. Волнуют нас и сроки, которые будут определены для заключения договора на долю квоты после проведения торгов. Тут каждый день на счету, и можно просто не уложиться в отведенное постановлением правительства время», - подчеркнул генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Важным он считает и требование к региону строительства судна – по мнению гендиректора компании, верфи Дальнего Востока могут не справиться с большим объемом заказов. Андрей Поломарь обратил внимание и на то, что электронная форма аукционов несет в себе риски – возможны сбои, как это случалось на торгах по аквакультурным участкам.

«В связи с изменением доступа к крабовому промыслу «Антей» взял курс на диверсификацию: наряду с добычей крабов последние несколько лет активно развиваем промысел рыбы. Для этого мы организовали ивасевую группу флота, она уже включает несколько судов, пополнение продолжается», - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Компания готовит ввести в эксплуатацию судно «Алсей». Планируется, что оно проследует на Дальний Восток Северным морским путем и сразу же приступит к промыслу. Объекты – иваси и скумбрия - как раз те виды рыб, которые активно призывают осваивать на государственном уровне.

«Сейчас на промысле находится судно «Северный океан». В целом показатели неплохие, на 15 августа выловлено уже более тысячи тонн. «Северный океан» и добывает рыбу, и осуществляет обработку. Дальше мы доставляем продукцию на берег, в том числе и на наше московское производство. На нем выпускается готовый для потребления продукт под брендом «Русская рыбная фактория», - рассказал Андрей Поломарь.

Также, по его словам, на промысле пелагических видов будет работать судно «Юпитер» - сдавать уловы на плавзаводы и береговое производство.

Работа на пелагической путине длится примерно с июня по конец ноября - декабрь. «Достаточно продолжительное время. Но важный момент – работа в японской зоне. Здесь возникли сложности, так как распределить квоты на промысел в этих водах решили через аукцион, - напомнил гендиректор компании. - Между тем иваси – не самый доходный объект. Мы должны подготовить судно к работе, оснастить его всем необходимым. Чтобы покрыть затраты, требуется выпускать достаточно большие объемы продукции. А спрос на иваси в настоящее время находится не на самом высоком уровне. И риски, что изменятся правила игры с японской стороны, очень велики».

В этом году суда холдинга продолжили традицию работы на приемке лососевых видов рыб - на востоке Камчатки, в Беринговом море. «Результаты неплохие. Да и для самого региона год урожайный, с рекордами по уловам», - заметил Андрей Поломарь.

На западном побережье полуострова «Антей» приемку вести не стал – мощностей там хватало. А на севере Сахалина подходы оказались совсем небольшими.

Группа компаний продолжает работать и на клыкаче. «В прошлом году на промысле этой рыбы в антарктических водах у нас участвовало два судна – «Волк Арктики» и «Спарта». В этом году вновь собираемся отправить судно в экспедицию, - сообщил гендиректор компании. - Впереди – встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), на которой должны быть определены условия работы рыбаков разных стран, в том числе российских».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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