Интервью

29 августа 2019 года
Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Андрей ПОЛОМАРЬ, Генеральный директор ООО «Антей»

Введение аукционов по крабовым квотам заставило предприятия пересматривать производственные планы. Группа компаний «Антей» стремится снизить риски от изменений условий доступа к ресурсу за счет диверсификации бизнеса. Развивается направление промысла рыбы, но и тут без вопросов не обошлось, рассказал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

ПЕРСПЕКТИВА АУКЦИОНОВ

Андрей Михайлович, сейчас все обсуждают крабовый аукцион, который должен пройти в ближайшее время. Планируете ли вы участвовать в торгах? Следите ли за подготовкой постановлений правительства в рамках нового закона? Какие требования этих документов, на ваш взгляд, ключевые?

– Мы планируем принимать участие в аукционах, и поэтому все, что связано с этим процессом, нас, безусловно, волнует. Следим за всеми новостями по торгам, за всеми проектами постановлений и решениями, которые вырабатывает Росрыболовство.

К основным моментам можно отнести требования к размерениям судна, к стоимости проекта, к уровню локализации, который должен соблюдаться, чтобы судно считалось российским. Волнуют нас и сроки, которые будут определены для заключения договора на долю квоты после проведения торгов. Тут каждый день на счету, и можно просто не уложиться в отведенное постановлением правительства время.

А требование к региону строительства судна важно или нет?

– Однозначно, очень важно. Предложено предусмотреть требование «где ловим – там и строим». На торги планируется выставить достаточно большое количество лотов в Дальневосточном бассейне, и если такой принцип войдет в итоговый документ, то на Дальнем Востоке нужно будет построить достаточно большое количество судов. Однако возможности судостроительных предприятий в ДФО не то что ограничены – они даже не изучены должным образом. Только декларируется, что верфи способны выполнить поставленную задачу.

В результате, когда рыбаки начнут размещать свои заказы, мы можем столкнуться с банальным срывом сроков. С тем что: «Да, мы планировали построить судно, но раньше у нас такого опыта не было, и, к сожалению, не получается». Много нюансов, которые сейчас не видны. Поэтому понимать, будет ли предусмотрено требование «где ловим – там и строим», очень важно.

Я бы предложил использовать ретроспективный метод и посмотреть: сколько судов построено за последние 10 лет? Или когда строилось последнее судно подобного масштаба? Так мы поймем, есть ли у верфей хороший опыт или практика. Допустим, в прошлом году они спустили на воду два среднетоннажных судна, в позапрошлом – пять. Тогда вопросов нет, заверения судостроителей вполне обоснованные, у них есть навыки и ресурсы для выполнения заказов.

Если же мы видим, что верфи за последние десять лет занимались только текущим ремонтом судов, то возникают сомнения в объективности заявлений, ведь пока процесс строительства наладится, пройдет не один месяц.

По закону установлены достаточно жесткие сроки реализации проекта.

– Да, очень жесткие: судно должно быть построено в период не более пяти лет со дня заключения договора на долю квоты. Есть пожелания увеличить этот срок.

Однако потребуется внесение изменений в закон, это опять время.

– Да, изменения закона и подзаконных актов. Но это очень важный вопрос. Ведь если будет даже формальная просрочка, то компания потеряет очень много денег. Во-первых, это средства, потраченные на аукционах, во-вторых, деньги на строительство судна. Допустим, оно будет построено не через пять лет, а через шесть, но ловить будет нечего, квоты уже уйдут.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, говоря о принципе «где ловишь – там и строишь», сказал также, что вести на Дальний Восток судно, построенное в европейской части России, долго и дорого.

– Не совсем согласен. У нас работает Северный морской путь, мы им уже несколько раз пользовались, перегоняя флот из Архангельска, Мурманска во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Да, безусловно, затратно и время требуется, но в рамках производственной деятельности некритично. Срок примерно три-четыре недели, это вполне приемлемо.

Важный момент, на который отраслевое сообщество также обращало внимание, электронная форма торгов. Мне кажется, такой формат достаточно новый, и опыт с распределением участков для аквакультуры показал, что по нему возникают вопросы.

– Действительно, электронная форма аукционов несет в себе риски. Участники дистанционно ведут торги, причем каналы связи, по которым осуществляется обмен информацией, напрямую зависят от возможностей самой системы. И канал связи может давать сбои.

Пример с аквакультурой показателен. Один из участников аукциона был уверен, что сделал самую высокую ставку и победил, но в момент оглашения результата с удивлением узнал, что ошибался. На вопрос, почему так получилось, он получил вполне адекватный ответ: «Извините, у вас, видимо, пропала связь, и вы не увидели предложения, которое было выше вашего». И проверить, действительно ли связь пропала, практически невозможно.

От ассоциаций поступало предложение организовать общий кабинет, где будет отражаться ход торгов, с возможностью общественного наблюдения. Но власти эту инициативу не поддержали. Было сказано, что есть определенный регламент, в рамках него какой-либо надзор не предусмотрен, что мы целиком и полностью доверяем оператору электронной площадки. Если он говорит, что абонент по техническим причинам был отключен или был не на связи, это принимается как данность. Варианты, которые предлагали участники: давайте мы приведем нотариуса, давайте мы будет делать видеозапись, опять же законодательно не предусмотрены.

Как продвигается работа по строительству на заводе «Пелла» судна «Русь» для добычи краба?

– В принципе все идет по намеченному плану, в этом году надеемся получить судно в эксплуатацию. Но учитывая, что свободный проход по Северному морскому пути к этому времени уже закроется, на Дальний Восток заведем «Русь» позже.

ПЛАНЫ НА ИВАСИ

Ранее вы рассказывали о планах по развитию добычи рыбы. Этот подход сохраняется?

– Да, в связи с изменением доступа к крабовому промыслу «Антей» взял курс на диверсификацию: наряду с добычей крабов последние несколько лет активно развиваем промысел рыбы. Для этого мы организовали ивасевую группу флота, она уже включает несколько судов, пополнение продолжается.

Готовимся ввести в эксплуатацию судно «Алсей». Сейчас оно в Архангельске проходит процедуру предъявления Российскому морскому регистру судоходства. Флаг России на судне уже поднят, выполняются ремонтно-подготовительные работы. Планируем, что к концу августа новый добытчик уже будет готов. Северным морским путем он проследует на Дальний Восток и сразу же приступит к промыслу. Объекты – иваси, скумбрия, то есть как раз те виды рыб, которые активно призывают осваивать на государственном уровне.

Сейчас на промысле находится судно «Северный океан». В целом показатели неплохие, на 15 августа выловлено уже более тысячи тонн. «Северный океан» и добывает рыбу, и осуществляет обработку. Дальше мы доставляем продукцию на берег, в том числе и на наше московское производство. На нем выпускается готовый для потребления продукт под брендом «Русская рыбная фактория».

Также мы готовим к промыслу пелагических видов судно «Юпитер»: оно работает в режиме сдатчика. «Юпитер» будет сдавать уловы на плавзаводы и береговое производство. Выход в район добычи планируется в конце августа.

Какой период охватывает работа на пелагической путине?

– Примерно с июня по конец ноября - декабрь. Достаточно продолжительное время. Но важный момент – работа в японской зоне. Здесь возникли сложности, так как распределить квоты на промысел в этих водах решили через аукцион. Между тем иваси – не самый доходный объект. Мы должны подготовить судно к работе, оснастить его всем необходимым. Чтобы покрыть затраты, требуется выпускать достаточно большие объемы продукции. А спрос на иваси в настоящее время находится не на самом высоком уровне. И риски, что изменятся правила игры с японской стороны, очень велики.

И ЛОСОСЬ, И КЛЫКАЧ

Суда холдинга в этом году участвовали в приемке лосося на Камчатке? Там вновь хорошая обстановка по уловам.

– Совершенно верно, в этом году мы продолжили традицию работы на приемке лососевых видов рыб. Работали на востоке Камчатки, в Беринговом море. Результаты неплохие. Да и для самого региона год урожайный, с рекордами по уловам.

Были планы выставиться и на западном побережье. Но в тех местах, где мы традиционно ведем приемку, мощностей и так хватало, поэтому решили ограничиться восточной частью.

Попробовали работать на севере Сахалина, но объемы рыбы совсем небольшие. В этом году Камчатка радовала, а сахалинская путина, к сожалению, нет.

Мы уже не раз писали о вкладе, который «Антей» вносит в развитие российского рыболовства в Антарктике. В этом году вновь собираетесь выставлять флот на добычу клыкача?

– В прошлом году на промысле этой рыбы в антарктических водах у нас участвовало два судна – «Волк Арктики» и «Спарта». В этом году вновь собираемся отправить судно в экспедицию. Впереди – встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), на которой должны быть определены условия работы рыбаков разных стран, в том числе российских.

Планирует ли «Антей» принимать участие в Восточном экономическом форуме, на котором демонстрируются достижения и перспективы экономики региона?

– Будем участвовать в ВЭФ в рамках «Рыбного дома» Росрыболовства. Планируем выступить холдингом, то есть будет представлена продукция непосредственно «Антея» и наши перспективные направления – аквакультура (ее развивает компания «Русская марикультура») и глубокая переработка рыбы (это бренд «Русская рыбная фактория»). Нам есть что показать.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2019 г.

  • Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ
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