Введение аукционов по крабовым квотам заставило предприятия пересматривать производственные планы. Группа компаний «Антей» стремится снизить риски от изменений условий доступа к ресурсу за счет диверсификации бизнеса. Развивается направление промысла рыбы, но и тут без вопросов не обошлось, рассказал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

ПЕРСПЕКТИВА АУКЦИОНОВ

– Андрей Михайлович, сейчас все обсуждают крабовый аукцион, который должен пройти в ближайшее время. Планируете ли вы участвовать в торгах? Следите ли за подготовкой постановлений правительства в рамках нового закона? Какие требования этих документов, на ваш взгляд, ключевые?

– Мы планируем принимать участие в аукционах, и поэтому все, что связано с этим процессом, нас, безусловно, волнует. Следим за всеми новостями по торгам, за всеми проектами постановлений и решениями, которые вырабатывает Росрыболовство.

К основным моментам можно отнести требования к размерениям судна, к стоимости проекта, к уровню локализации, который должен соблюдаться, чтобы судно считалось российским. Волнуют нас и сроки, которые будут определены для заключения договора на долю квоты после проведения торгов. Тут каждый день на счету, и можно просто не уложиться в отведенное постановлением правительства время.

– А требование к региону строительства судна важно или нет?

– Однозначно, очень важно. Предложено предусмотреть требование «где ловим – там и строим». На торги планируется выставить достаточно большое количество лотов в Дальневосточном бассейне, и если такой принцип войдет в итоговый документ, то на Дальнем Востоке нужно будет построить достаточно большое количество судов. Однако возможности судостроительных предприятий в ДФО не то что ограничены – они даже не изучены должным образом. Только декларируется, что верфи способны выполнить поставленную задачу.

В результате, когда рыбаки начнут размещать свои заказы, мы можем столкнуться с банальным срывом сроков. С тем что: «Да, мы планировали построить судно, но раньше у нас такого опыта не было, и, к сожалению, не получается». Много нюансов, которые сейчас не видны. Поэтому понимать, будет ли предусмотрено требование «где ловим – там и строим», очень важно.

Я бы предложил использовать ретроспективный метод и посмотреть: сколько судов построено за последние 10 лет? Или когда строилось последнее судно подобного масштаба? Так мы поймем, есть ли у верфей хороший опыт или практика. Допустим, в прошлом году они спустили на воду два среднетоннажных судна, в позапрошлом – пять. Тогда вопросов нет, заверения судостроителей вполне обоснованные, у них есть навыки и ресурсы для выполнения заказов.

Если же мы видим, что верфи за последние десять лет занимались только текущим ремонтом судов, то возникают сомнения в объективности заявлений, ведь пока процесс строительства наладится, пройдет не один месяц.

– По закону установлены достаточно жесткие сроки реализации проекта.

– Да, очень жесткие: судно должно быть построено в период не более пяти лет со дня заключения договора на долю квоты. Есть пожелания увеличить этот срок.

– Однако потребуется внесение изменений в закон, это опять время.

– Да, изменения закона и подзаконных актов. Но это очень важный вопрос. Ведь если будет даже формальная просрочка, то компания потеряет очень много денег. Во-первых, это средства, потраченные на аукционах, во-вторых, деньги на строительство судна. Допустим, оно будет построено не через пять лет, а через шесть, но ловить будет нечего, квоты уже уйдут.

– Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, говоря о принципе «где ловишь – там и строишь», сказал также, что вести на Дальний Восток судно, построенное в европейской части России, долго и дорого.

– Не совсем согласен. У нас работает Северный морской путь, мы им уже несколько раз пользовались, перегоняя флот из Архангельска, Мурманска во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Да, безусловно, затратно и время требуется, но в рамках производственной деятельности некритично. Срок примерно три-четыре недели, это вполне приемлемо.

– Важный момент, на который отраслевое сообщество также обращало внимание, – электронная форма торгов. Мне кажется, такой формат достаточно новый, и опыт с распределением участков для аквакультуры показал, что по нему возникают вопросы.

– Действительно, электронная форма аукционов несет в себе риски. Участники дистанционно ведут торги, причем каналы связи, по которым осуществляется обмен информацией, напрямую зависят от возможностей самой системы. И канал связи может давать сбои.

Пример с аквакультурой показателен. Один из участников аукциона был уверен, что сделал самую высокую ставку и победил, но в момент оглашения результата с удивлением узнал, что ошибался. На вопрос, почему так получилось, он получил вполне адекватный ответ: «Извините, у вас, видимо, пропала связь, и вы не увидели предложения, которое было выше вашего». И проверить, действительно ли связь пропала, практически невозможно.

От ассоциаций поступало предложение организовать общий кабинет, где будет отражаться ход торгов, с возможностью общественного наблюдения. Но власти эту инициативу не поддержали. Было сказано, что есть определенный регламент, в рамках него какой-либо надзор не предусмотрен, что мы целиком и полностью доверяем оператору электронной площадки. Если он говорит, что абонент по техническим причинам был отключен или был не на связи, это принимается как данность. Варианты, которые предлагали участники: давайте мы приведем нотариуса, давайте мы будет делать видеозапись, опять же законодательно не предусмотрены.

– Как продвигается работа по строительству на заводе «Пелла» судна «Русь» для добычи краба?

– В принципе все идет по намеченному плану, в этом году надеемся получить судно в эксплуатацию. Но учитывая, что свободный проход по Северному морскому пути к этому времени уже закроется, на Дальний Восток заведем «Русь» позже.

ПЛАНЫ НА ИВАСИ

– Ранее вы рассказывали о планах по развитию добычи рыбы. Этот подход сохраняется?

– Да, в связи с изменением доступа к крабовому промыслу «Антей» взял курс на диверсификацию: наряду с добычей крабов последние несколько лет активно развиваем промысел рыбы. Для этого мы организовали ивасевую группу флота, она уже включает несколько судов, пополнение продолжается.

Готовимся ввести в эксплуатацию судно «Алсей». Сейчас оно в Архангельске проходит процедуру предъявления Российскому морскому регистру судоходства. Флаг России на судне уже поднят, выполняются ремонтно-подготовительные работы. Планируем, что к концу августа новый добытчик уже будет готов. Северным морским путем он проследует на Дальний Восток и сразу же приступит к промыслу. Объекты – иваси, скумбрия, то есть как раз те виды рыб, которые активно призывают осваивать на государственном уровне.

Сейчас на промысле находится судно «Северный океан». В целом показатели неплохие, на 15 августа выловлено уже более тысячи тонн. «Северный океан» и добывает рыбу, и осуществляет обработку. Дальше мы доставляем продукцию на берег, в том числе и на наше московское производство. На нем выпускается готовый для потребления продукт под брендом «Русская рыбная фактория».

Также мы готовим к промыслу пелагических видов судно «Юпитер»: оно работает в режиме сдатчика. «Юпитер» будет сдавать уловы на плавзаводы и береговое производство. Выход в район добычи планируется в конце августа.

– Какой период охватывает работа на пелагической путине?

– Примерно с июня по конец ноября - декабрь. Достаточно продолжительное время. Но важный момент – работа в японской зоне. Здесь возникли сложности, так как распределить квоты на промысел в этих водах решили через аукцион. Между тем иваси – не самый доходный объект. Мы должны подготовить судно к работе, оснастить его всем необходимым. Чтобы покрыть затраты, требуется выпускать достаточно большие объемы продукции. А спрос на иваси в настоящее время находится не на самом высоком уровне. И риски, что изменятся правила игры с японской стороны, очень велики.

И ЛОСОСЬ, И КЛЫКАЧ

– Суда холдинга в этом году участвовали в приемке лосося на Камчатке? Там вновь хорошая обстановка по уловам.

– Совершенно верно, в этом году мы продолжили традицию работы на приемке лососевых видов рыб. Работали на востоке Камчатки, в Беринговом море. Результаты неплохие. Да и для самого региона год урожайный, с рекордами по уловам.

Были планы выставиться и на западном побережье. Но в тех местах, где мы традиционно ведем приемку, мощностей и так хватало, поэтому решили ограничиться восточной частью.

Попробовали работать на севере Сахалина, но объемы рыбы совсем небольшие. В этом году Камчатка радовала, а сахалинская путина, к сожалению, нет.

– Мы уже не раз писали о вкладе, который «Антей» вносит в развитие российского рыболовства в Антарктике. В этом году вновь собираетесь выставлять флот на добычу клыкача?

– В прошлом году на промысле этой рыбы в антарктических водах у нас участвовало два судна – «Волк Арктики» и «Спарта». В этом году вновь собираемся отправить судно в экспедицию. Впереди – встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), на которой должны быть определены условия работы рыбаков разных стран, в том числе российских.

– Планирует ли «Антей» принимать участие в Восточном экономическом форуме, на котором демонстрируются достижения и перспективы экономики региона?

– Будем участвовать в ВЭФ в рамках «Рыбного дома» Росрыболовства. Планируем выступить холдингом, то есть будет представлена продукция непосредственно «Антея» и наши перспективные направления – аквакультура (ее развивает компания «Русская марикультура») и глубокая переработка рыбы (это бренд «Русская рыбная фактория»). Нам есть что показать.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2019 г.