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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Владимир Илюхин: Рыбаки свои обязательства выполняют

Любые изменения в сфере предоставления права на вылов требуют тщательного подхода, уверен губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона отметил вложения, которые предприятия делают в развитие рыбной отрасли и территорий.

В этом году на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге прибрежные регионы представляли два губернатора. Глава Камчатки Владимир Илюхин выступил с предложениями по развитию рыбной отрасли края и Дальнего Востока в целом. Гордость региона – камчатскую продукцию – можно было увидеть тут же: на международной выставке Seafood Expo Russia.

«Для нас на Камчатке рыбохозяйственный комплекс – это в принципе самое главное», - подчеркнул губернатор в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Мы всячески поддерживали и поддерживаем развитие этой отрасли, ведь она составляет основу экономики. И сегодняшняя ситуация в рыбном хозяйстве дает надежду на хорошее будущее. У нас в разы выросли инвестиции, я об этом говорил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума, - обратил внимание Владимир Илюхин. - За последние годы в развитие рыбохозяйственного комплекса вложено свыше 40 млрд рублей, причем это частные средства».

Рыбопромышленники инвестируют в обновление флота, в создание и развитие береговых производств. «В нашем крае построены более 20 заводов, и новые мощности позволяют перейти на безотходное производство. Причем заводы запускаются не только в Петропавловске-Камчатском, но и в северных районах», - напомнил губернатор. Он отметил, что таким образом решаются и социальные вопросы, «люди получают возможность жить и работать в этих местах».

«Это, наверное, как раз и есть выполнение тех обязательств, которые рыбаки дали еще на заре наделения правом на вылов на долгосрочной основе. И любые изменения в этой сфере, конечно, требуют щепетильного подхода», - высказался по волнующему предприятия вопросу Владимир Илюхин.

Для реализации инвестиционных планов многие компании пользовались кредитными ресурсами, обратил внимание глава региона. «Не хотелось бы, чтобы появились условия, которые помешают воплощению проектов. Повторюсь: для нас на Камчатке рыбная отрасль – это приоритет. Это основа. И мы вместе с рыбаками работаем над ее развитием», - заявил губернатор.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестков на площадке форума сообщил журналистам, что аукционный принцип распределения квот не планируется распространять на другие виды водных биоресурсов, за исключением крабов.

По мнению Владимира Илюхина, это важно. «Исторический принцип распределения квот должен работать, он доказал свою эффективность. По крайней мере, на Камчатке совершенно точно. Рыбаки приветствуют подход, позволяющий им планировать свою деятельность, выстраивать производственные программы на перспективу», - сказал глава региона.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

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