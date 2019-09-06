Новости
Президент Владимир ПУТИН поздравил всех участников церемонии открытия завода по видеосвязи с ВЭФ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Япония отреагировала на участие Владимира Путина в открытии завода на Шикотане

Участие президента Владимира Путина в открытии российского рыбоперерабатывающего завода на Шикотане в японской прессе назвали попыткой давления на власти Страны восходящего солнца.

Официальный запуск производства состоялся 5 сентября на полях ВЭФ во Владивостоке с трансляцией на Шикотан по видеосвязи. В церемонии принял участие глава государства Владимир Путин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, президент поздравил всех участников церемонии с вводом в строй масштабного проекта. Это поздравительное видеообращение, по мнению газеты The Mainichi, стало шагом по оказанию давления на японского премьер-министра Синдзо Абэ накануне очередного раунда диалога о заключении мирного договора. Напомним, Япония считает Шикотан частью своей территории.

Издание особенно подчеркнуло, что Владимир Путин редко принимает личное участие в событиях, имеющих отношение к экономическому развитию Южных Курил.

В июне на возможность осложнения мирных переговоров открытием завода на Шикотане обратило внимание другое японское издание – The Asahi Shimbun.

Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ прошла на Восточном экономическом форуме в день запуска завода (стенограмма начала переговоров опубликована на сайте Кремля). «Наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильные и динамично развиваются», - заявил российский президент в приветственном слове. Японский лидер тоже отметил, что договоренности «поступательно, шаг за шагом» реализуются, в том числе «начало крупных проектов совместной хозяйственной деятельности».

Однако в ходе переговоров Синдзо Абэ передал Владимиру Путину позицию Японии в связи с участием российского президента в церемонии открытия завода. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального секретаря правительства Страны восходящего солнца Котаро Ногами.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокправительствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.