06 сентября 2019 года

Япония отреагировала на участие Владимира Путина в открытии завода на Шикотане

Участие президента Владимира Путина в открытии российского рыбоперерабатывающего завода на Шикотане в японской прессе назвали попыткой давления на власти Страны восходящего солнца.

Официальный запуск производства состоялся 5 сентября на полях ВЭФ во Владивостоке с трансляцией на Шикотан по видеосвязи. В церемонии принял участие глава государства Владимир Путин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, президент поздравил всех участников церемонии с вводом в строй масштабного проекта. Это поздравительное видеообращение, по мнению газеты The Mainichi, стало шагом по оказанию давления на японского премьер-министра Синдзо Абэ накануне очередного раунда диалога о заключении мирного договора. Напомним, Япония считает Шикотан частью своей территории.

Издание особенно подчеркнуло, что Владимир Путин редко принимает личное участие в событиях, имеющих отношение к экономическому развитию Южных Курил.

В июне на возможность осложнения мирных переговоров открытием завода на Шикотане обратило внимание другое японское издание – The Asahi Shimbun.

Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ прошла на Восточном экономическом форуме в день запуска завода (стенограмма начала переговоров опубликована на сайте Кремля). «Наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильные и динамично развиваются», - заявил российский президент в приветственном слове. Японский лидер тоже отметил, что договоренности «поступательно, шаг за шагом» реализуются, в том числе «начало крупных проектов совместной хозяйственной деятельности».

Однако в ходе переговоров Синдзо Абэ передал Владимиру Путину позицию Японии в связи с участием российского президента в церемонии открытия завода. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального секретаря правительства Страны восходящего солнца Котаро Ногами.

Fishnews