09 сентября 2019 года

Выборы в «рыбных» регионах не принесли больших сюрпризов

По предварительным данным ЦИК, выборы губернаторов в важных для рыбной отрасли регионах выиграли действующие главы. В Сахалинской области конкурентов опередил Валерий Лимаренко, в Мурманской – Андрей Чибис, в Астраханской – Игорь Бабушкин.

Единым днем голосования стало 8 сентября. По данным на 00:00 по Москве, на досрочных выборах губернатора Сахалинской области победил Валерий Лимаренко, набравший более 56% голосов при явке 33,5%. В Мурманской области, по информации на 4 часа утра по московскому времени, почти 60% набрал Андрей Чибис, явка составила 32%. В Астраханской области на 4 утра по московскому времени при явке в 29% победу одержал Игорь Бабушкин с результатом 75,5%, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, Валерий Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области в декабре 2018 г. До этого он с 2007 г. работал в структуре госкорпорации «Росатом».

Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области в марте. Ранее трудился в Минрегионе, Госстрое и Минстрое. С 2013 г. занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Игорь Бабушкин назначен врио губернатора Астраханской области в июне 2019 г. Прежде с сентября 2018 г. работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2013 – 2018 гг. – был заместителем руководителя Росимущества, в 1992 – 2012 гг. – служил в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ.

Fishnews