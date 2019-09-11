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За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Станет ли история рыбокомбината «Островной» примером успешного партнерства и взаимопонимания между государством и бизнесом? Однозначного ответа, к сожалению, пока нет.

На прямой линии с президентом

Начало новой истории рыбокомбината «Островной» было положено в 2016 г.: в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» зрителям рассказали о злоключениях работников предприятия. Президент поручил генпрокурору разобраться в происходящем – реакция госорганов была незамедлительной. Моментально откликнулись и власти островного региона, и Росрыболовство: с новым инвестором проекта – ООО «Курильский универсальный комплекс» – был подписан меморандум о сотрудничестве.

За первый же год удалось решить проблемы с зарплатой работников и сырьем для производства: завод обеспечили рыбой для круглогодичной переработки и выпуска консервов. Были закрыты долги на сумму более 2 млрд рублей, принят план развития рыбокомбината, включавший и строительство нового рыбоперерабатывающего комплекса, с инвестициями более 7 млрд рублей.

В 2017 г. в рамках поездки на Курилы заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил РК «Островной», который к тому моменту уже вышел из экономического кризиса. В качестве успешного примера выполнения поручений президента «Островной» тогда приводился в докладах вице-премьера – полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева, министра (теперь уже бывшего) по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, и многих других.

В 2017 г. проект с «Островным» подхватил новый инвестор – группа компаний «Дальневосточный рыбак». На острове началась стройка современных производственных мощностей. В этом же году рыбокомбинат становится якорным резидентом ТОР «Курилы».

Наказание за исполнительность?

Неожиданный поворот история с рыбокомбинатом получила весной этого года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова, курировавшего рыбную отрасль. Экс-зампреда задержали в Санкт-Петербурге и отправили в СИЗО Хабаровска: СК РФ усмотрел в его действиях «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной». Разбирательства продолжаются.

С самого начала это событие привлекло к себе повышенное внимание. Причины происходящего ищут как в сфере частных интересов бывших собственников бизнеса, так и в политической плоскости. В рыбной отрасли ситуацию связывают с переделом на рынке крабовых квот.

Обеспокоенность происходящим среди жителей Шикотана вылилась в новое обращение на прямую линию. Владимира Путина пригласили посетить остров и лично оценить положительные изменения. Но в то же время люди выразили тревогу в связи с повышенным вниманием следственных органов к исполнителям президентского поручения по развитию «Островного».

«Курильчане обеспокоены тем, что их предприятие в результате последних событий может потерять и нынешние инвестиции, и квоты (а значит, и сырье для работы завода), и в конечном счете перспективу развития», – рассказал Fishnews депутат Сахалинской областной думы от Курильского района Максим Козлов. По его словам, в случае развития событий по негативному сценарию уход с Шикотана якорного инвестора станет большой потерей для Сахалинской области в целом.

Схожую позицию озвучивают и другие эксперты, анализирующие ситуацию. По их оценкам, происходящее в любом случае накладывает отпечаток на инвестиционную повестку развития всего Дальнего Востока.

Член Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству Эдуард Климов считает, что за ситуацией с Игорем Быстровым стоит в первую очередь следить всем государственным исполнителям. Ведь можно предположить, что создается серьезный прецедент: любые действия чиновников (или результаты этих действий), пусть даже в рамках выполнения поручений главы государства, уже завтра могут вызвать чье-то недовольство или даже быть расценены как ущерб. Так ли это на самом деле, будет разбираться следствие, но меры пресечения на время расследования, как мы видим, к любому могут быть применены самые серьезные.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона
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    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

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