11 сентября 2019 года

Рыбаки остаются без технической поддержки

Несмотря на глобальные перемены в отрасли, ситуация с обеспечением рыбаков технологиями и кадрами за последние годы не изменилась и теперь требуется принимать экстренные решения, уверен гендиректор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Такой аспект, как машиностроение для рыбопереработки, напрямую связан с вопросами инвестирования в рыбную отрасль, отметили участники тематической сессии на ВЭФ. Как сообщает корреспондент Fishnews, от лица отечественных производителей оборудования высказался генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

«Мы смотрим на ситуацию с позиции предприятия, которое с самого начала следило за подготовкой и реализацией программы инвестквот, рассчитывая, как здесь уже отмечали, на мультипликативный эффект, на импортозамещение, локализацию… Рассчитывали, что вокруг инвестиционных проектов возникнет своя структура из вспомогательных предприятий, что на Дальнем Востоке появится целая отрасль экономики, которая сможет обеспечивать суда и береговые производства технологиями, оборудованием и кадрами. Но получается, что этим заниматься некому и некогда – все заняты решением глобальных задач [изменением доступа к квотам]», – сделал вывод гендиректор «Технологического оборудования».

По словам Олега Комарова, надеяться на механизм инвестквот как стимул для развития перечисленных сфер уже не приходится: все основные торги прошли, «этот рычаг упущен». Есть другой инструмент – это постановления правительства (в частности, постановление от 17 июля 2015 г. № 719 о критериях уникальности для промышленной продукции) и программа субсидирования российских производителей оборудования. Однако предлагаемые меры поддержки, которые активно «приживаются» на западе, к сожалению, очень сложно применять в более отдаленных регионах, пояснил глава дальневосточного предприятия. «И та ситуация с краболовами [со строительством судов под квоты добычи крабов], которая сейчас возникла, показывает, что ни действиями регулятора, ни Минпромторга, ни ресурсами, которые у нас есть, не удается быстро решить возникшую задачу», – добавил гендиректор компании.

«Если мы срочно не взглянем на ситуацию по-новому и не начнем применять новые действенные инструменты, боюсь, у нас не только производителей оборудования, но даже кадров для работы на этом самом оборудовании не останется», – указал на актуальную проблему Олег Комаров.

Fishnews