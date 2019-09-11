Новости
Проблему обеспечения рыбопереработчиков техникой поднял на ВЭФ генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Рыбаки остаются без технической поддержки

Несмотря на глобальные перемены в отрасли, ситуация с обеспечением рыбаков технологиями и кадрами за последние годы не изменилась и теперь требуется принимать экстренные решения, уверен гендиректор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Такой аспект, как машиностроение для рыбопереработки, напрямую связан с вопросами инвестирования в рыбную отрасль, отметили участники тематической сессии на ВЭФ. Как сообщает корреспондент Fishnews, от лица отечественных производителей оборудования высказался генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

«Мы смотрим на ситуацию с позиции предприятия, которое с самого начала следило за подготовкой и реализацией программы инвестквот, рассчитывая, как здесь уже отмечали, на мультипликативный эффект, на импортозамещение, локализацию… Рассчитывали, что вокруг инвестиционных проектов возникнет своя структура из вспомогательных предприятий, что на Дальнем Востоке появится целая отрасль экономики, которая сможет обеспечивать суда и береговые производства технологиями, оборудованием и кадрами. Но получается, что этим заниматься некому и некогда – все заняты решением глобальных задач [изменением доступа к квотам]», – сделал вывод гендиректор «Технологического оборудования».

По словам Олега Комарова, надеяться на механизм инвестквот как стимул для развития перечисленных сфер уже не приходится: все основные торги прошли, «этот рычаг упущен». Есть другой инструмент – это постановления правительства (в частности, постановление от 17 июля 2015 г. № 719 о критериях уникальности для промышленной продукции) и программа субсидирования российских производителей оборудования. Однако предлагаемые меры поддержки, которые активно «приживаются» на западе, к сожалению, очень сложно применять в более отдаленных регионах, пояснил глава дальневосточного предприятия. «И та ситуация с краболовами [со строительством судов под квоты добычи крабов], которая сейчас возникла, показывает, что ни действиями регулятора, ни Минпромторга, ни ресурсами, которые у нас есть, не удается быстро решить возникшую задачу», – добавил гендиректор компании.

«Если мы срочно не взглянем на ситуацию по-новому и не начнем применять новые действенные инструменты, боюсь, у нас не только производителей оборудования, но даже кадров для работы на этом самом оборудовании не останется», – указал на актуальную проблему Олег Комаров.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.