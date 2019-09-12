12 сентября 2019 года

Регулятор просит не медлить с переоформлением участков

Росрыболовство выпустит разъяснения по порядку переоформления договоров на рыболовные участки. Соответствующая информация будет размещена на официальном сайте ведомства.

Совещание по вопросам проведения заявочной кампании по переоформлению договоров пользования рыболовными участками Росрыболовство организовало в режиме видеоконференции с регионами 10 сентября. Заместитель министра сельского хозяйства — руководитель федерального агентства Илья Шестаков отметил, что процедуру заключения договоров необходимо провести в максимально короткие сроки, чтобы пользователи могли вести промысел на участках с 1 января 2020 г.

Переоформить действующие договоры потребовалось из-за внесения изменений в закон о рыболовстве — с 2020 г. вместо рыбопромысловых участков вводятся рыболовные. Порядок заключения договоров установлен приказом Минсельхоза от 25 июля 2019 г. № 442.

Поскольку сроки заявочной кампании ограничены, для своевременной организации комплекса необходимых по закону мероприятий Росрыболовство направило телеграммы во все теруправления и администрации регионов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, переоформлению подлежат 7872 договора о предоставлении рыбопромысловых участков, из них 4047 заключены теруправлениями Росрыболовства, а еще 3825 — органами исполнительной власти субъектов федерации. Договоры относятся к участкам как для промышленного и прибрежного рыболовства, так и для любительского и спортивного лова, а также для традиционного промысла представителями коренных народов.

Участники совещания рассмотрели ряд проблемных вопросов, касающихся правоприменения отдельных положений порядка, заполнения формы договоров для различных видов рыболовства, полномочий теруправлений и региональных властей при переоформлении. По большинству тем рыбопромышленники получили ответы, по остальным информация будет подготовлена в ближайшее время. В начале следующей недели на официальном сайте Росрыболовства планируется разместить разъяснения по порядку переоформления договоров.

Ранее Fishnews тоже подготовил памятку, в которой показаны временные рамки заявочной кампании и процесс заключения новых договоров.

Fishnews