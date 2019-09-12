12 сентября 2019 года

Вице-премьер пообещал сохранить доступ к рыбным квотам

Сохранение исторического принципа по квотам на вылов рыбы глава Мурманской области Андрей Чибис назвал в числе ключевых вопросов, по которым регион получил поддержку в федеральном правительстве.

Андрей Чибис, который 8 сентября одержал победу на выборах губернатора Мурманской области, на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил коллег из федерального правительства за содействие в решении важных для региона вопросов. В качестве одной из таких тем глава области назвал принципы доступа к рыбным ресурсам, сообщает корреспондент Fishnews.

«Алексей Васильевич Гордеев подтвердил, что поддерживает жесткую позицию нашей области о сохранении исторического принципа распределения квот на вылов рыбы. На ближайшие три года вопрос заморожен, как бы наши оппоненты ни пытались на это повлиять», – заявил Андрей Чибис.

По информации СМИ, зампред правительства Алексей Гордеев провел встречу с избранным губернатором. «Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот», – цитирует РИА «Новости» представителя вице-премьера.

В сообщении не уточняется, почему речь идет именно о трехгодичном сроке. Договоры на доли квот, которые власти заключили с компаниями в 2018 г., предусматривают доступ к ресурсу на 15 лет.

В апреле глава Мурманской области на встрече с вице-премьером поднял вопрос об исключении из дорожной карты о развитии конкуренции пункта о регулярных аукционах. Алексей Гордеев обратился по этому поводу к председателю правительства. Дмитрий Медведев вынес резолюцию: «Из плана можно исключить, но работу (в рамках уже принятых решений) необходимо продолжить».

В августе стало известно, что ФАС предложила распределять на электронном аукционе не менее 50% объема квот. При этом не уточнялось, о каких именно водных биоресурсах идет речь.

Fishnews