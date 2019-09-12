12 сентября 2019 года

Рыбаки расскажут о преградах на пути развития экспорта

Участники XIV Международного конгресса рыбаков обсудят, как повысить отдачу от работы на внешних рынках, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Форум пройдет во Владивостоке 3-4 октября.

«Для предстоящей полемики это скорей даже не тема, а целое направление с широким тематическим спектром, – рассказал Fishnews Георгий Мартынов. – Обсуждение развития экспорта рыбопродукции становится особенно актуальным в свете «майского» указа президента России. К 2024 году только предприятия Приморья планируют нарастить поставки рыбы и морепродуктов до 2 млрд долларов в год. Сейчас надо обсудить, что мешает развитию экспорта. Это же зависит не только от рыбаков».

По словам президента АРПП, сам он готовится поднять на встрече вопрос поставок охлажденной и живой рыбы, а также работы переходов на государственной границе. Глава ассоциации обратил внимание на случаи, когда из-за недостаточно гибкого графика пунктов пропуска продукция приходила в негодность и поставщики терпели серьезные убытки.

Георгий Мартынов также отметил, что в оргкомитете конгресса рассчитывают на участие во встрече глав крупных рыбопромышленных компаний, руководства отрасли, губернаторов основных рыбных регионов.

«Мы ожидаем широкого представительства наших коллег из-за рубежа – их высокий интерес к нашей отрасли был заметен на петербургском форуме. Думаю, конгресс будет представительным и, как всегда, интересным, пройдет в деловой конструктивной обстановке и закончится принятием резолюции по актуальным для наших рыбаков вопросам», - подчеркнул президент АРПП.

Напомним, об участии в конгрессе можно сообщить по электронному адресу fishing@primorsky.ru или по телефонам департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края: 8 (423) 240-28-82, 8 (423) 240-29-00.

Организаторами конгресса рыбаков выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews.

Fishnews