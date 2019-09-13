13 сентября 2019 года

МИД России прокомментировал ситуацию с запуском завода на Шикотане

Министерство иностранных дел РФ сочло неприемлемыми протесты японской стороны из-за открытия рыбозавода на Шикотане. Южные Курильские острова – неотъемлемая часть российской территории, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Символический запуск комплекса рыбопереработки на Шикотане состоялся 5 сентября на полях ВЭФ во Владивостоке. В церемонии принял участие президент Владимир Путин.

Это событие вызвало протесты со стороны Японии, которая считает Шикотан своей территорией. Японские СМИ предположили, что поздравительное видеообращение российского президента стало попыткой давления на премьер-министра Синдзо Абэ – позднее в тот же день главы государств провели очередного раунд переговоров о заключении мирного договора.

На встрече Синдзо Абэ передал Владимиру Путину позицию Японии в связи с его участием в церемонии открытия завода. Кроме того, по словам генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, глава российского отдела МИД Японии «передал 5 числа представление посольству РФ в Японии», пишет РИА «Новости».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «японский демарш» на брифинге 12 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.



«В очередной раз вынуждены напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Российской Федерацией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются южные Курильские острова. Незыблемый российский суверенитет над ними по результатам Второй мировой войны – объективная реальность, которая останется таковой, как бы японские представители ни пытались ее игнорировать», – заявила Мария Захарова.

Она добавила, что подобные протесты выставляют Токио «в нелепом виде». «Неужели в Японии хотят, чтобы острова пришли в запустение? Хочется сказать прямо: не стоит даже на это рассчитывать, – подчеркнула представитель российского МИД. – В последние годы достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии Южных Курил, есть амбициозные планы на будущее. Реализация таких программ будет продолжена в полном объеме, в том числе с участием зарубежных партнеров».

По словам Марии Захаровой, к взаимовыгодному сотрудничеству на этом направлении готовы и с компаниями из Японии, «если, конечно, у японской стороны будет желание добросовестно и неполитизированно этим заниматься».

Fishnews