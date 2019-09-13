13 сентября 2019 года

Исторический принцип гарантируют только на три года

Вице-премьер Алексей Гордеев пообещал, что изменения условий закрепления квот на вылов рассматриваться не будут. Но такая гарантия дана только на три года. «На этот период будет сохранен исторический принцип квотирования», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Острый для бизнеса вопрос доступа к ресурсу поднял избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Информация по итогам его встречи с вице-премьером Алексеем Гордеевым опубликована на сайте Правительства РФ.

«Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. На этот период будет сохранен исторический принцип квотирования», – говорится в пресс-релизе.

Большой резонанс в отрасли вызвало введение крабовых аукционов. Закон о них был принят 1 мая 2019 г. Рыбопромышленники опасаются, не распространится ли аукционный принцип распределения и на другие виды водных биоресурсов. Беспокойство подкрепила дорожная карта, утвержденная правительством в 2018 г. План мероприятий предусматривает подготовку предложений о регулярном – раз в три-пять лет – выделении на электронном аукционе части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема. При этом в дорожной карте не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

В августе стало известно, что ФАС предложила включить в план мероприятий новые пункты. В частности, распределять на электронном аукционе не менее 50% объема квот, сообщает корреспондент Fishnews.

Любительские уловы – на продажу

Зампред правительства поддержал инициативу главы региона разрешить рыбакам-любителям сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию.

«По мнению Алексея Гордеева, такое решение позволит увеличить число самозанятых и усилить экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежей рыбой», – заявили в пресс-службе правительства.

Fishnews