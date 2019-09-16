16 сентября 2019 года

Seafood Expo Russia показывают миру

Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group продолжит работу по продвижению Seafood Expo Russia 2020 за рубежом. Презентации петербургской выставки уже прошли в Японии, Норвегии и Вьетнаме, на очереди еще десять стран.

В 2020 г. оператор международной Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) — компания полного цикла Expo Solutions Group (ESG) намерена поднять планку по увеличению выставочных площадей и количества участников. Планируется превзойти достижение нынешнего года — рост на 30%. Для этого ESG организовала масштабный тур с презентацией выставки по деловым центрам мировой рыбной промышленности.

«Мы уже посетили рыбопромышленные выставки в Токио, Тронхейме и Сайгоне, провели большое количество встреч и переговоров с потенциальными участниками. Уверен, что такие адресные презентации принесут свои плоды, и ряды наших экспонентов в 2020 году значительно пополнятся», – сообщил Fishnews гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В рамках крупнейшей отраслевой выставки в Японии Japan International Seafood & Technology Expo, которая прошла в Токио в конце августа, было проведено более 50 встреч. Представители ESG рассказали о Seafood Expo Russia 2020 ключевым японским рыбопромышленным компаниям. Кроме того, удалось наладить деловые связи с японской внешнеторговой ассоциацией JETRO, корейской ассоциацией рыбопромышленных компаний K-Fish и организацией развития экспорта морепродуктов Индии Marine Products Export Development Authority.

На вьетнамской выставке Vietfish в переговорах о присутствии на Seafood Expo Russia 2020 участвовали крупнейший дистрибьютор морепродуктов Mekong Seafood Connection, местные поставщики пангасиуса, сурими и других видов рыбной продукции. Параллельно в Сайгоне состоялась деловая встреча ESG и Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов VASEP.

В норвежском Тронхейме переговорной площадкой стала старейшая выставка технологий в сфере аквакультуры AquaNor 2019, которой в этом году исполнилось 40 лет. Делегация ESG провела более 70 встреч с представленными компаниями — проектировщиками циркулярных акваферм, разработчиками интеллектуальных решений для аквакультуры, поставщики упаковки, вакцин и оборудования для рыбоводства. Наибольший интерес к российской выставке проявили скандинавские производители техники для аквакультурных хозяйств, сетей и ловушек для крабов, а также испанская судостроительная компания Murueta.

Презентационный тур Seafood Expo Russia продлится до весны 2020 г. За это время представители выставки посетят Великобританию, Южную Корею, Перу, США, Испанию, Таиланд, Китай и Бельгию. В том числе примут участие в глобальных отраслевых смотрах China Fisheries & Seafood Expo в Циндао и Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе, где ESG выступит организатором объединенного национального стенда России.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 21 по 23 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia — компания Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер — медиахолдинг Fishnews.

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