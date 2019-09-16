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Expo Solutions Group организовала масштабный тур с презентацией выставки Seafood Expo Russia 2020 по деловым центрам мировой рыбной промышленности. Фото ESG

Seafood Expo Russia показывают миру

Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group продолжит работу по продвижению Seafood Expo Russia 2020 за рубежом. Презентации петербургской выставки уже прошли в Японии, Норвегии и Вьетнаме, на очереди еще десять стран.

В 2020 г. оператор международной Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) — компания полного цикла Expo Solutions Group (ESG) намерена поднять планку по увеличению выставочных площадей и количества участников. Планируется превзойти достижение нынешнего года — рост на 30%. Для этого ESG организовала масштабный тур с презентацией выставки по деловым центрам мировой рыбной промышленности.

«Мы уже посетили рыбопромышленные выставки в Токио, Тронхейме и Сайгоне, провели большое количество встреч и переговоров с потенциальными участниками. Уверен, что такие адресные презентации принесут свои плоды, и ряды наших экспонентов в 2020 году значительно пополнятся», – сообщил Fishnews гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В рамках крупнейшей отраслевой выставки в Японии Japan International Seafood & Technology Expo, которая прошла в Токио в конце августа, было проведено более 50 встреч. Представители ESG рассказали о Seafood Expo Russia 2020 ключевым японским рыбопромышленным компаниям. Кроме того, удалось наладить деловые связи с японской внешнеторговой ассоциацией JETRO, корейской ассоциацией рыбопромышленных компаний K-Fish и организацией развития экспорта морепродуктов Индии Marine Products Export Development Authority.

На вьетнамской выставке Vietfish в переговорах о присутствии на Seafood Expo Russia 2020 участвовали крупнейший дистрибьютор морепродуктов Mekong Seafood Connection, местные поставщики пангасиуса, сурими и других видов рыбной продукции. Параллельно в Сайгоне состоялась деловая встреча ESG и Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов VASEP.

В норвежском Тронхейме переговорной площадкой стала старейшая выставка технологий в сфере аквакультуры AquaNor 2019, которой в этом году исполнилось 40 лет. Делегация ESG провела более 70 встреч с представленными компаниями — проектировщиками циркулярных акваферм, разработчиками интеллектуальных решений для аквакультуры, поставщики упаковки, вакцин и оборудования для рыбоводства. Наибольший интерес к российской выставке проявили скандинавские производители техники для аквакультурных хозяйств, сетей и ловушек для крабов, а также испанская судостроительная компания Murueta.

Презентационный тур Seafood Expo Russia продлится до весны 2020 г. За это время представители выставки посетят Великобританию, Южную Корею, Перу, США, Испанию, Таиланд, Китай и Бельгию. В том числе примут участие в глобальных отраслевых смотрах China Fisheries & Seafood Expo в Циндао и Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе, где ESG выступит организатором объединенного национального стенда России.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 21 по 23 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia — компания Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер — медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Expo Solutions Group организовала масштабный тур с презентацией выставки Seafood Expo Russia 2020 по деловым центрам мировой рыбной промышленности. Фото ESG
  • В рамках крупнейшей отраслевой выставки в Японии Japan International Seafood & Technology Expo в Токио было проведено более 50 встреч. Фото ESG
  • Переговоры о присутствии на Seafood Expo Russia 2020 прошли и на вьетнамской выставке Vietfish. Фото ESG
  • В норвежском Тронхейме переговорной площадкой стала старейшая выставка технологий в сфере аквакультуры AquaNor 2019. Фото ESG
  • Презентационный тур Seafood Expo Russia продлится до весны 2020 г. Фото ESG
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