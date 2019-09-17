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Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Александр Дупляков: Рыбакам есть о чем поговорить на конгрессе

Будущее отрасли в меняющихся внешних условиях обсудят участники конгресса рыбаков во Владивостоке, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

«За последние три года российское законодательство претерпело существенные изменения, - отметил Александр Дупляков. - Исторический принцип серьезно модернизирован, по сути, мы все больше от него удаляемся, а инициативы отдельных ведомств и высказывания руководителей высокого ранга о его дальнейшей судьбе не добавляют поводов для оптимизма. Безусловно, эта тема будет обсуждаться участниками конгресса, и в той или иной степени она касается всех аспектов деловой программы».

Несмотря на нестабильные условия, отрасль на современном этапе характеризуется высокой инвестиционной активностью, а вложения должны окупаться. Поэтому в свете предстоящих аукционов для добытчиков краба вопрос повышения экономической отдачи от экспорта продукции становится особенно актуальным.

«Структура экспорта краба в страны АТР активно меняется в последние годы, при этом рынок краба отличается высокой волатильностью, – обратил внимание Александр Дупляков. – Большое количество факторов, связанных с природными, инфраструктурными аспектами, с поведением участников рынка, разнонаправленно влияют на продажи краба.

При этом, оставаясь на рынке АТР практически монополистами по ценным видам крабов и при устойчивом спросе на крабовую продукцию, российские добытчики краба не используют весь потенциал возможных инструментов для влияния на рынок и повышения экономической отдачи».

В рамках панельной дискуссии «Экспорт рыбопродукции: новые возможности» Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока предложит к обсуждению вопрос о способах повышения устойчивости продаж российского краба и продвижении крабовой продукции на рынке.

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса - ООО «Морской бриз» и группа компаний «Доброфлот».

Официальный сайт Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/. Здесь опубликованы программа конгресса, формируемый список участников, а также репортажи с предыдущих форумов. Для тематических новостей на портале Fishnews создана рубрика «Конгресс рыбаков 2019».

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