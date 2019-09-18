18 сентября 2019 года

Сахалинские власти предлагают дополнить список мест для лова «трех хвостов»

В этом году в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна были предусмотрены места для любительского лова лосося без путевок. Власти Сахалинской области уже подготовили предложения по дополнению списка районов добычи.

С 17 июня вступили в силу обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. В частности, были предусмотрены изменения по любительскому рыболовству.

В Сахалинской области определен список мест, где горбушу можно добывать на удочку. Покупать путевки для этого рыболовам не требуется. Официальный лимит – три хвоста.

Всего в перечень вошло 44 места в 15 муниципальных образованиях на Сахалине и Курилах – приложение № 4 к правилам. Пока в список не включены места в Макаровском городском округе, но власти региона уже подготовили предложения по изменению документа, рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко. Согласно требованиям законодательства, изменения в правила должно внести Министерство сельского хозяйства России.

«Рассчитываем, что уже в следующем году в Макаровском районе будут определены места для любительского лова горбуши», - отметил глава агентства.

После завершения лососевой путины региональное ведомство планирует проанализировать практику «трех хвостов».

Fishnews