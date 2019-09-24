24 сентября 2019 года

Moon Tech: Холод под контролем

В этом году Moon Tech (Yantai Moon) реализовала сразу несколько крупных проектов по холоду для российских предприятий. Технологиям китайской госкорпорации нашли применение и на берегу, при модернизации складского комплекса, и при строительстве нового краболова.

Год от года география проектов, за которые берутся специалисты Moon Tech (входит в группу компаний Yantai Moon), становится все насыщеннее. Компания с более чем 60-летней историей и сегодня остается крупнейшим производителем и разработчиком промышленного и коммерческого холодильного оборудования в Китае. Но не меньше внимания здесь уделяют внешнему рынку.

Спектр отраслей, где используют оборудование и технологии Moon Tech, очень широк: от атомной энергетики, нефтехимии, машиностроения и капитального строительства до пищевой промышленности – везде, где требуется холод.

Целый ряд крупных международных проектов китайская государственная корпорация, полное название которой звучит как Moon Environment Technology Сo., Ltd, реализовала в 2018 г.

В начале 2019 г. в Чили сдан крупный проект в области рыбопереработки. На заводе установлено две технологические линии, оснащенные спиральными морозильными аппаратами Moon Tech. Рыба, попадающая на переработку, проходит потрошение, филетирование и далее по конвейеру поступает на бережную заморозку. Вся продукция – а это охлажденное и замороженное филе лосося – поставляется на рынок США. Объем инвестиций в производство превысил 18 млн долларов.

Технологии для России

На территории России и других стран СНГ китайская госкорпорация реализует проекты различных масштабов, вплоть до оснащения атомных электростанций. Охвачена и привычная ниша – оборудование для складских и холодильных помещений, пищевой переработки.

Однако в этом году Moon Tech получила свидетельства Российского морского регистра судоходства о соответствии оборудования. Это позволило китайской госкорпорации принять участие в судостроительном проекте в Даляне. В июне здесь был спущен на воду новый краболов «Атка» для российской рыбопромышленной компании «Тихрыбком». Moon Tech оснастил новострой тремя холодильными компрессорами 16-й серии, мощностью по холоду – 163 кВт каждый, температурный режим –35°C/+35°C. Управление оборудованием осуществляется с пускового щита, который обеспечивает местное и автоматическое регулирование. Холодильная установка судна рассчитана на замораживание до 30 тонн продукции в сутки.

Еще один проект Moon Tech реализует для Новосибирского хладокомбината: в этом году здесь была успешно запущена первая двухступенчатая аммиачная холодильная система, которую китайская госкорпорация поставила в Россию (Moon Tech имеет лицензию на работу с оборудованием на аммиаке в РФ).

При мониторинге рынка оборудования специалисты хладокомбината рассмотрели практически все основные европейские и азиатские марки. А потом поступило предложение от Moon Tech вместе с приглашением посетить завод госкорпорации в Янтае.

По словам начальника компрессорного цеха Новосибирского хладокомбината Александра Орехова, китайские инженеры помогли подобрать необходимое оборудование: двухступенчатый компрессорный агрегат на 500 кВт, состоящий из двух винтовых компрессоров и двух двигателей на одной раме. Поделились в Moon Tech контактами российских компаний, которые уже имеют опыт работы с госкорпорацией. Была организована и поездка на китайские предприятия: на одном из них используют подобное оборудование недавно, на другом – более 10 лет. Такое сравнение также оказалось в пользу продукции китайского производителя.

Дополнительным плюсом стали надежность технического исполнения агрегата и простота его настройки: без лишней электроники и электрики в управлении. Окончательно сделать выбор помогла гибкая ценовая политика Moon Tech – без переплаты за бренд, добавил собеседник Fishnews.

«Ну что вам сказать? Если вкратце – машина решила все наши проблемы. В этом году не возникло вообще никаких сложностей с производством. Фабрика включала и выключала свое оборудование, потребляющее холод, а в компрессорном цехе при этом никаких дополнительных действий предпринимать не приходилось: агрегат устойчиво работал при любых нагрузках», – поделился впечатлением о первых месяцах эксплуатации компрессора от Moon Tech Александр Орехов.

По его словам, результаты расчетов потребленной электроэнергии на тонну готовой продукции отразили существенную экономию – сегодня это 183 кВт на 1 тонну мороженого против 270 кВт на 1 тонну при работе на старом компрессоре. Даже с учетом того, что стоимость электроэнергии в Новосибирске не самая высокая по России и для промышленного предприятия составляет в среднем 3,7-3,8 рубля, при работе на новом компрессоре ежемесячная экономия оказалась в районе 700-900 тыс. рублей.

В планах руководства хладокомбината продолжать модернизацию производственных мощностей, в том числе в будущем году планируется приобрести еще один компрессор Moon Tech.

Этой осенью корпорация приглашает вновь посетить свои заводы, на этот раз представителей российской рыбной отрасли.

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