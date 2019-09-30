30 сентября 2019 года

Кремль не собирается ссориться с КНДР из-за браконьеров

Борьба с браконьерами из Северной Кореи не окажет негативного влияния на отношения Москвы и Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос об активизации борьбы с северокорейскими рыбаками-нарушителями Дмитрию Пескову задали 27 сентября. Журналисты поинтересовались, не является ли сложившаяся ситуация «ударом по отношениям с КНДР».

«Нет, никоим образом не является. Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области», – цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

17 сентября пограничники Приморья задержали в российских водах за нелегальный промысел две северокорейские рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР. При этом экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, ранения получили четверо правоохранителей. Пострадали и шестеро иностранцев, один кореец, по данным погрануправления, позднее скончался. К разбору инцидента подключились дипломаты, сообщает корреспондент Fishnews.

27 сентября региональное погрануправление рассказало о задержании за браконьерство трех шхун и пяти маломерных судов из КНДР с 262 рыбаками. Было изъято более 30 тыс. особей незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова.

Fishnews