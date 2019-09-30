30 сентября 2019 года

Иваси от «Антея» продолжает покорять выставки

На Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow группа компаний «Антей» представила не только уже хорошо известную потребителю продукцию под маркой «Русской рыбной фактории». Особый акцент получила новая линейка, которая выпускается в рамках ребрендинга.

Продукция из дальневосточной сардины в самом разном исполнении стала главной «героиней» стенда холдинга «Антей» на Международной выставке продуктов питания World Food Moscow, проходившей в столице с 24 по 27 сентября. Филе с кожей и без кожи в масле, подкопченное в масле, рыба холодного копчения, копченая в солевой заливке – гости продовольственного форума убедились, как много вкусного можно сделать из иваси.

«Антей» уже не первый год продвигает продукцию из дальневосточной сардины на внутреннем рынке. Основная задача – напомнить потребителю о пользе этой рыбы. Иваси богата кальцием, магнием, йодом, полиненасыщенными жирными кислотами группы омега-3. Эта идея использовалась при оформлении выставочного стенда. Еще одно ключевое сообщение для потребителя – тщательный контроль на всех этапах производства.

В рамках ребрендинга выпускается продукция в новой бело-синей упаковке, теперь уже под маркой самого «Антея». Прозрачное «окошко» по-прежнему позволяет покупателям сразу в магазине увидеть, как выглядит продукция. На выставке холдинг представлял и другую продукцию из дикой рыбы – например, из лосося, олюторской сельди. Была организована дегустация.

«Антей» - традиционный участник выставок и рыбных фестивалей, сообщает корреспондент Fishnews. В июле холдинг ярко продемонстрировал свои возможности на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia), в сентябре – на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Совсем скоро «Антей» примет участие в международной выставке в Циндао (China Fisheries and Seafood Expo).

Fishnews