26 сентября 2019 года

Российский стенд в Циндао удивит новинками

В этом году российский стенд на China Fisheries & Seafood Expo объединит рекордное число участников – более 20 компаний. Рыбопромышленники готовятся показать свои промысловые возможности и продукцию, в том числе новинки, разработанные специально для азиатского рынка.

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства пройдет в городе Циндао (Китай) с 30 октября по 1 ноября. Объединенный национальный стенд Российской Федерации будет организован в четвертый раз отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group под эгидой Федерального агентства по рыболовству.

В этом году впервые на China Fisheries & Seafood Expo будут представлены добывающие компании из всех рыбацких регионов Дальнего Востока, а национальный стенд России станет самым большим по количеству компаний за все годы участия, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Основу стенда традиционно составят ключевые игроки российской рыбной отрасли: «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), НБАМР, «Антей», Южно-Курильский рыбокомбинат, «Сигма Марин Технолоджи», «Дальрыба», «Далькреветка», «Промфлот». Дебютантами этой выставки станут СПК «Рыболовецкий колхоз «Дружба», «Приморская рыболовная компания», Тымлатский рыбокомбинат, а также экспортные центры Приморья, Хабаровского края и Торгово-промышленная палата Мурманской области, которые объединят на своих экспозициях по нескольку компаний.

Так, экспортный центр Приморского края представит на выставке сразу семь предприятий: «Камчатский меридиан», «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания», «Сириус», «Морская звезда», «Холодотехника», «ТК Фиш», а также ИП Холодов. Центр по развитию экспорта Хабаровского края объединит на своей экспозиции рыболовецкую артель «Иня» и группу компаний «Дикий улов». ТПП Мурманской области – предприятия «Персей», «Долоса», «Барец Фишарт», «РКФ» и «Беломорский рыбак».

«Если на прошлых выставках акцент делался на сырье, то в этом году мы везем много переработки – продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, рыбаков активно поддержали региональные госорганы по развитию экспорта. Все это говорит о том, что профессиональное сообщество к выполнению поставленной государством задачи по увеличению прибыли от внешней торговли рыбой и морепродуктами готово», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Азиатскому рынку будет предложен практически весь ассортимент российских объектов промысла: лососевые, треска, пикша, минтай, палтус, зубатка, сельдь, скумбрия, камбала, клыкач, сардина-иваси, кальмар, краб, креветки, а также продукция хозяйств марикультуры – трепанг, гребешок и многое другое.

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