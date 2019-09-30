Иван Радченко: Готовы к совместной работе с рыбаками
Агентство по рыболовству Сахалинской области открыто для диалога со всеми пользователями региона, рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» руководитель ведомства Иван Радченко.
Полномочий по регулированию рыболовства в регионах немного, однако областные министерства и агентства традиционно участвуют в обсуждениях важных для отрасли вопросов, помогают предприятиям донести свою позицию до федерального центра.
«Мы нередко выступаем связующим звеном между рыбаками и федеральными органами власти. Есть определенные вопросы по регулированию. Сейчас по поручению президента проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, неэффективные и излишние требования планируется отсечь с помощью «регуляторной гильотины», - напомнил об изменениях глава агентства.
Среди тем, которые волнуют рыбаков, - вопросы с пограничными органами. Областные власти также следят за ситуацией. «Например, проблемы вызвало требование к маломерным судам доставлять уловы только в порты. Это тоже предмет совместной работы с рыбаками, с ассоциациями, и я думаю, что агентство, наши некоммерческие организации, депутаты федерального и регионального уровня смогут добиться решения», - заявил Иван Радченко.
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