30 сентября 2019 года

Иван Радченко: Готовы к совместной работе с рыбаками

Агентство по рыболовству Сахалинской области открыто для диалога со всеми пользователями региона, рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» руководитель ведомства Иван Радченко.

Полномочий по регулированию рыболовства в регионах немного, однако областные министерства и агентства традиционно участвуют в обсуждениях важных для отрасли вопросов, помогают предприятиям донести свою позицию до федерального центра.

«Мы нередко выступаем связующим звеном между рыбаками и федеральными органами власти. Есть определенные вопросы по регулированию. Сейчас по поручению президента проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, неэффективные и излишние требования планируется отсечь с помощью «регуляторной гильотины», - напомнил об изменениях глава агентства.

Среди тем, которые волнуют рыбаков, - вопросы с пограничными органами. Областные власти также следят за ситуацией. «Например, проблемы вызвало требование к маломерным судам доставлять уловы только в порты. Это тоже предмет совместной работы с рыбаками, с ассоциациями, и я думаю, что агентство, наши некоммерческие организации, депутаты федерального и регионального уровня смогут добиться решения», - заявил Иван Радченко.

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