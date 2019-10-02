02 октября 2019 года

Рыбаки смогут направить предложения в сфере безопасности

Росрыболовство пригласило судовладельцев и ассоциации принять участие в пересмотре требований по безопасности мореплавания. Предложения можно будет направить в территориальные управления, сообщил представитель ведомства.

Важно, чтобы бизнес-сообщество приняло участие в реализации механизма «регуляторной гильотины», отметил начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник на Всероссийском совещании по безопасности мореплавания во Владивостоке. Напомним, что «регуляторная гильотина» – часть государственной реформы контроля и надзора. Ее задача – отсечь избыточные и неэффективные требования, сообщает корреспондент Fishnews.

«Регуляторная гильотина» подразумевает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов, в том числе в части безопасности мореплавания, рассказал Анатолий Дубник.

По сути предполагается создание новой нормативной правовой базы, отметил руководитель управления.

«При этом безопасность никто не отменяет: отсекается лишняя нагрузка, и остаются только требования, которые, действительно, необходимо сохранить», – подчеркнул представитель ведомства.

Необходимо, чтобы рыбаки были непосредственными участниками процесса пересмотра требований по безопасности мореплавания, обратили внимание в федеральном агентстве.

«Для этого необходима четкая обратная связь «Росрыболовство – судовладельцы». Для старта такой совместной работы мы предлагаем судовладельцам и ассоциациям направить в территориальные управления Росрыболовства свои аргументированные предложения по конкретным нормам или актам», – сказал Анатолий Дубник.

Он сообщил, что федеральное агентство уже подготовило в рамках «регуляторной гильотины» ряд нормативно-правовых актов. В том числе планируется вывести из-под освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ суда длиной до 12 метров и владельцев такого флота.

Совещание, которое проводит во Владивостоке заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, собрало представителей разных регионов.

Замглавы ведомства подчеркнул, что безопасность останется приоритетом. «В нашем понимании судно должно быть готово на берегу. Это касается всех служб, которые занимаются вопросами безопасности», – заявил Петр Савчук.

Fishnews