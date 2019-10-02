02 октября 2019 года

Президент отметил успехи маркировки товаров

Пилотный проект по маркировке ряда товаров подтвердил эффективность этой меры в борьбе с контрафактом, увеличил налоговые поступления, заявил президент Владимир Путин. Он предложил активизировать внедрение системы в ЕАЭС.

В 2019 г. страны ЕАЭС заключили Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Скорейшей реализации этого договора придается большое значение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване (Армения) 1 октября.

Важно обеспечить прозрачность обращения продукции на союзном рынке, в связи с эти нужно энергичнее внедрять электронную маркировку товаров, заявил глава государства. «К слову, пилотный проект по маркировке ряда товаров подтвердил эффективность данной меры в борьбе с контрафактной продукцией, увеличил налоговые поступления», – заявил о российском опыте Владимир Путин.

В связи с заключением соглашения совет внес изменения в регламент работы Еразийской экономической комиссии. Решения по ряду вопросов будет принимать Совет ЕЭК. Например, это утверждение перечня товаров, которые будут прослеживаться, рассказали Fishnews в пресс-службе комиссии.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Пути продукции под надзором

Системы маркировки и прослеживаемости товаров развивают на наднациональном и внутрироссийском уровне. 29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

Система маркировки, как заявляют власти, должна помочь бороться с некачественными товарами и фальсификатом. С 1 января 2019 г. в России вступил в силу федеральный закон о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Также в конце прошлого года правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров.

Fishnews