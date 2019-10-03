03 октября 2019 года

Ситуация с аукционами становится все более загадочной

Федеральная антимонопольная служба заявила, что подготовила проект об исключении пункта об обязательных аукционах из дорожной карты по развитию конкуренции.

ФАС оповестила власти Мурманской области, что подготовила проект распоряжения, предусматривающий изменение дорожной карты по развитию экономики. Речь идет об исключении пункта 3 раздела XVI «Рыбохозяйственный комплекс», заявили в ведомстве. Письмо руководству региона датировано 24 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что пункт 3 раздела по рыбохозяйственному комплексу предусматривает подготовку предложений о регулярном – раз в три-пять лет – выделении на электронном аукционе части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема. При этом в дорожной карте не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

В письме ФАС говорится, что проект распоряжения об исключении пункта подготовлен в рамках поручений, которые дали в июне глава правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Алексей Гордеев.

Ранее стало известно, что антимонопольная служба предложила включить в план мероприятий новые пункты. В частности, распределять на электронном аукционе не менее 50% объема квот.

Вице-премьер Алексей Гордеев пообещал, что изменения условий закрепления квот на вылов рассматриваться не будут. Но такая гарантия дана только на три года. «На этот период будет сохранен исторический принцип квотирования», – говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

Fishnews