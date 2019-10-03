03 октября 2019 года

Росрыболовство отчитывается инвестпроектами

«Без каких-либо затрат государственных, бюджетных средств мы инициировали строительство более 40 судов, 26 береговых рыбоперерабатывающих заводов на сумму свыше 180 млрд рублей», – заявил на конгрессе рыбаков замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Наиболее глобальные подвижки за весьма короткий срок в российской рыбной отрасли произошли благодаря внедрению механизма инвестквот, отметил на Международном конгрессе рыбаков заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве результатов внедрения новой политики в отрасли представитель федерального агентства привел примеры инвестиционных проектов, которые уже сдают рыбопромышленники.

«Сдано в эксплуатацию и начало переход современное судно Рыболовецкого колхоза им. Ленина «Ленинец». Сегодня уже сдано в эксплуатацию судно «Мурмансельдь-2». Буквально месяц назад мы приняли завод на Шикотане в Крабозаводском – тысяча тонн производительность в сутки, между прочим! Самые современные высокотехнологичные линии установлены на заводах. Завтра на Камчатке открывается современный завод «Камчаттралфлота», построен завод «Витязь-Авто». Порядка 10 заводов сдается в этом году», – привел примеры Петр Савчук. «Поэтому скептики, которые называют, что мы, может быть, как-то не так двигаемся, наверное, заблуждаются. Это путь, рассчитанный на глубокую переработку и на эффективность отдачи от добытого ресурса», – добавил он.

Следующим этапом, по словам замглавы ведомства, станет распределение квот под строительства мало- и среднетоннажного флота – соответствующие изменения в постановление правительства внесены. «Это будет интересно больше уже предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся прибрежным рыболовством», – подчеркнул он.

По оценкам Росрыболовства, к 2025 г. с учетом совокупного объема строительства в рамках инвестиционной квоты, аукционного механизма и программы субсидирования части инвестиционных затрат будет обновлено порядка 40% мощности добывающего флота.

Запущенным механизмом, по словам представителя ФАР, необходимо управлять и дальше, решая в том числе задачи по уходу от сырьевой модели рынка. «Полагаю, что созданный государством первичный инвестиционный импульс должен впоследствии создать самостоятельный устойчивый спрос на строительство нового флота, развитие глубокой переработки, новых продуктов и каналов сбыта», – обозначил позицию регулятора Петр Савчук.

Fishnews