07 октября 2019 года

На ГЭЭ жалуются и Крым, и Дальний Восток

Круглый стол, посвященный аквакультуре, традиционно прошел в рамках Конгресса рыбаков во Владивостоке. Самой острой темой ожидаемо стали проблемы с прохождением государственной экологической экспертизы.

Модератором панельной дискуссии 4 сентября выступила президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в приветственном слове напомнил, что готовится стратегия развития аквакультуры. «Соответственно, под стратегию будем готовить программу, Минсельхоз готов выделять субсидирование соответствующее», – отметил представитель ведомства. Правильнее всего, по его словам, было бы выделять субсидии из расчета на тонну произведенной продукции.

Наука протягивает руку помощи

О новом центре марикультуры на острове Попова рассказал заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексей Байталюк. Он обратил внимание, что основные задачи – не только обеспечение хозяйств посадочным материалом, но и разработка новых биотехнологий разведения, производственные проверки для оценки эффективности мариферм и самое главное – оказание консультативной и технической помощи бизнесу. Также в центре планируют готовить профильных специалистов и отрабатывать методики.

«Центр открыт для совместной реальной работы – и с академической наукой, и с предприятиями», – подчеркнул докладчик.

«Морские огороды» нужно создавать с умом

Доклад о планировании при создании плантаций в прибрежной зоне сделал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников. Он отметил, что планирование позволяет достичь нескольких простых целей: экономической эффективности (то есть урожайности), экологической безопасности экосистем, биологической безопасности при производстве продукции, удобства эксплуатации и охраны участков. Кроме того, очень важным специалист считает предотвращение социальных конфликтов при использовании акватории.

Сергей Масленников указал, что при создании рыбоводного участка необходимо учитывать его размер, глубины, воздействие осадков (которые опресняют воду), особенности дна, скорость течения, загрязнение акваторий стоками с берега. Для борьбы с вредителями нужно применять ротацию участков – так называемый «севооборот», чередуя выращивание разных объектов.

«Сейчас есть механизм, он несложный: вести статистику выращивания гидробионтов и наносить их на карту. Тогда мы увидим все векторы – уменьшение размеров, ухудшение оседания... И можно будет принимать соответствующие меры», – подчеркнул докладчик.

Страсти по экспертизе

Как сообщает корреспондент Fishnews, одной из главных тем стали проблемы прохождения государственной экологической экспертизы. Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко рассказал, что вопрос обсуждался на заседании рабочей группы в мае. Депутат зачитал пункт из протокола – предложение, поддержанное большинством участников майского совещания: «… исключить требование о необходимости получения положительного заключения государственной экологической экспертизы для предприятий пастбищной аквакультуры, осуществляющих хозяйственную деятельность во внутренних морских водах».

Парламентарий обратил внимание, что особенно остро вопрос стоит в южных регионах, например в Крыму, где расценки на ГЭЭ поставили под угрозу выживаемость отрасли.

«Как человек, который занимается этой проблемой полтора-два года, могу сказать: если и нужна экологическая экспертиза, то она должна быть в самых минимальных видах», – выразил мнение Константин Слыщенко.

Наибольшей проблемой прохождение экспертизы становится для малого бизнеса, подчеркнул депутат. Елена Януш заметила, что марикультурные ассоциации Крыма, Краснодарского края и Дальнего Востока направили в Минприроды предложение создать рабочую группу для регулирования вопроса с ГЭЭ, но ответа пока нет.

На сложности экоэкспертизы обратил внимание и председатель президиума экологической общественной организации «Зеленый крест» Валерий Бушуев. «Нам нужно против этой экспертизы всеми административными силами бороться. Никакой экспертизы для предприятий аквакультуры не требуется!» – неожиданно заявил эколог. Правда, он добавил, что аквакультура все же причиняет вред окружающей среде, как и любая сельхоздеятельность.

Представитель WWF Мирон Боргулев отметил, что можно изменить формат ГЭЭ, но обходиться совсем без экспертизы нельзя. Точку в разгоревшейся дискуссии о вреде марикультуры и качестве оценивающих экспертов поставил Петр Савчук. Он заявил, что отмены экологической экспертизы ждать не стоит, но есть задача – сделать так, чтобы ГЭЭ содержала меньше требований, производилась быстрее и была аквафермерам по карману. «Вот эти вещи нужно посмотреть более внимательно. Для пастбищной аквакультуры должны быть одни условия, для индустриальной – другие», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

О проблемах с экологической экспертизой говорилось и в докладе председателя правления Черноморского объединения предприятий марикультуры Сергея Татко. Кроме того, аквафермеры обратили внимание на необходимость расширения списка объектов в классификаторе по аквакультуре. Петр Савчук рекомендовал ассоциациям готовить предложения совместно с наукой.

Регулятор обещал хорошие перспективы

На круглом столе также рассмотрели проблемы увеличения экспорта продукции аквакультуры, вопросы частных лососевых рыбоводных заводов, работу электронного сервиса по «нарезке» участков, инструменты господдержки.

«На правильном пути мы находимся. Очень хорошая перспектива, поверьте. И то, что эти проблемы стартовые есть – ну решим мы их. Есть проблемы и с законодательством, и межведомственная эта проблематика… Но двигаться надо вперед. Не расстраивайтесь», – призвал к оптимизму Петр Савчук, завершая сессию.

Fishnews