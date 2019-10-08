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Обновление рыбопромыслового флота обсудили на заседании комитета Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Сенаторам пообещали новый флот за счет инвестквот

К концу 2025 г. на российских верфях будет построено 43 новых рыболовных судна, заявил на заседании профильного комитета СФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. Общий объем инвестиций в судостроение он оценил более чем в 166 млрд рублей.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании 7 октября рассмотрел вопросы обновления судов рыбопромыслового флота. Глава комитета Алексей Майоров напомнил о повышенном внимании, которое уделила этой теме спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с участием министра сельского хозяйства.

Каким образом организована работа по переводу отрасли на современные суда в рамках механизма инвестквот, сенаторам рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, к концу 2025 г. на российских верфях будет построено 43 новых рыболовных судна. Речь идет, прежде всего, о крупнотоннажном флоте длиной свыше 65 метров.

«Для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна будет построено 18 судов, для Северного рыбохозяйственного бассейна – 25. Суммарный объем частных инвестиций на строительство составит более 166 млрд рублей», — сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

В результате будет произведена замена изношенных и морально устаревших производственных мощностей флота, полагают в Росрыболовстве. Ведомство также рассчитывает на строительство значительного количества новых краболовов и научно-исследовательских судов. Кроме того, прорабатываются меры господдержки строительства малотоннажного и среднетоннажного флота. В частности, предлагается субсидировать судовладельцам из бюджета до 30% капитальных затрат при строительстве таких судов на российских верфях.

На заседании профильного комитета также обсуждалась реализация отдельных положений закона о любительском рыболовстве. Сенаторы заслушали информацию Минсельхоза о ходе разработки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для исполнения норм закона.

Fishnews

  • Обновление рыбопромыслового флота обсудили на заседании комитета Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • О результатах программы инвестквот сенаторам рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Обновление рыбопромыслового флота обсудили на заседании комитета Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
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    НазадМетки: росрыболовствосудостроение
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