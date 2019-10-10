10 октября 2019 года

Общественный совет при Росрыболовстве обсудит переоформление участков

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести 24 октября. Один из вопросов повестки дня – кампания по заключению договоров на рыболовные участки.

Федеральное законодательство предусматривает возможность переоформить рыбопромысловые участки на рыболовные без торгов, то есть без конкурсов или аукционов.

С 26 августа стартовал прием заявлений от пользователей на заключение договоров о закреплении рыболовных участков. Заявительная кампания продлится до 15 октября. От результатов переоформления зависит дальнейшая работа рыбаков.

На заседании 24 октября Общественный совет при Росрыболовстве намерен обсудить процесс заключения договоров, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что с докладом по этому вопросу выступит ФАР.

В предлагаемой повестке заседания и важная для предприятий тема маломерных судов. Флот длиной до 12 метров планируется освободить от освидетельствования на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Минсельхоз уже представил проект такого приказа.

Предполагается также, что общественный совет рассмотрит тему избыточности применения к рыболовным судам требований транспортной безопасности, вопрос с оформлением промысловых билетов «незаходному» флоту.

Fishnews