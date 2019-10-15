15 октября 2019 года

Япония не готова платить за северокорейскую шхуну

Япония ни в коем случае не может принять требование КНДР о возмещении ущерба за потопление северокорейской шхуны, заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ситуацию с судном КНДР, которое затонуло после столкновения с кораблем японской береговой охраны, освещают СМИ разных стран, сообщает корреспондент Fishnews. О заявлении генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга со ссылкой на NHK написала южнокорейская пресса.

По словам генсека, по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине северокорейской стороне был немедленно заявлен протест.

На вопрос журналистов о том, будут ли обнародованы видеоматериалы о ситуации в момент столкновения или о спасательных работах, Ёсихидэ Суга заявил, что такое решение принято и обсуждается время обнародования.

По информации Агентства по рыболовству Японии, 7 октября северокорейское рыболовное судно, осуществлявшее промысел кальмара в японской экономзоне, столкнулось со сторожевым кораблем «Окуни». При этом японская сторона настаивает, что столкновение произошло после того, как сторожевик потребовал от северокорейских рыбаков покинуть воды Японии.

В результате столкновения северокорейское судно получило значительные повреждения и затонуло в течение 20 минут. Рыбаки были спасены, их пересадили на другое судно КНДР.

В северокорейском МИД ранее заявили, что японский корабль совершил «разбойнический акт», потопив судно, которое совершало обычный переход. Пхеньян потребовал от японских властей компенсировать убытки.

Fishnews