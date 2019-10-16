16 октября 2019 года

Минсельхозу дали три недели на поправки по ставкам сбора

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу в течение трех недель внести в правительство законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Льготы по ставке планируется привязать к степени переработки рыбы.

Ход исполнения поручения президента о пересмотре ставок сбора за пользование водными биоресурсами обсуждался на совещании в правительстве 15 октября. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что соответствующий законопроект должен обеспечить более эффективное использование водных биоресурсов.

«Сейчас для всех предприятий рыбохозяйственного комплекса действуют одинаковые ставки сбора за пользование ВБР – независимо от того, производят они продукцию с высокой степенью переработки или экспортируют практически непереработанные рыбу и морепродукты. При этом сами ставки сбора не индексировались уже десять лет», – констатировал председатель правительства.

Он добавил, что льготы давать нужно, но тем предприятиям, «которые внедряют современные технологии и добиваются высокой степени переработки». Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, предыдущую версию проекта, в котором заложена возможность индексации ставки сбора за пользование ВБР для предприятий, экспортирующих продукцию низкой степени переработки, Минсельхоз внес в правительство в мае.

«Законопроект предусматривает установление новых, повышенных ставок сбора за пользование водными биоресурсами, отмену льготы в размере 15% на уплату сборов для всех, кроме градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций и рыболовецких артелей, а также внедрение механизма стимулирования развития рыбопереработки и рыболовства, а именно предоставления вычетов при производстве продукции высокой степени переработки», – доложил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что разработка законопроекта велась с учетом другого поручения президента – об обеспечении в 2015 – 2018 гг. неизменности условий налогообложения. Кроме того, учитывалась необходимость привлечения инвестиций и реализации инвестпроектов, предусмотренных законом о рыболовстве .

По словам Дмитрия Патрушева, после рассмотрения в аппарате правительства законопроект был доработан с участием Института законодательства и сравнительного правоведения и вновь представлен в кабмин. «Также мы направили прогнозный расчет поступлений в бюджет доходов от проведения индексации сбора за пользование объектами водных биоресурсов», – отчитался глава ведомства, уточнив, что предлагаемые изменения обсуждались на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова .

«По итогам Минсельхоз представил доклад о расчетах ставок сбора с учетом уровня накопленной инфляции и рентабельности добычи отдельных видов водных биоресурсов. Это было буквально 20 сентября. На сегодняшний день законопроект согласован Минэком, Минвостокразвития, Минпромторгом без замечаний, а также ФАС России – с замечаниями, которые рассмотрены в аппарате правительства и сняты, – подытожил Дмитрий Патрушев. – Все необходимые заключения получены. Сейчас у Антона Германовича, буквально завтра, должны собраться и посмотреть на те расчеты, которые есть, и будем вносить в правительство».

Ответственный за рыбную отрасль вице-премьер Алексей Гордеев указал, что разногласия в блоке, который он курирует, стоит рассматривать на соответствующей правительственной комиссии, а не в финансовом блоке. «Потому что там начинает превалировать тема «больше взять денег», но нам-то важно еще, чтобы отрасль работала устойчиво», – напомнил он.

«Когда возникает эта дилемма, интересы поддержки отрасли – интересы бюджета, нет никакой иной возможности, кроме как собраться у меня, что, собственно, сейчас и происходит», – подвел черту Дмитрий Медведев и попросил Минсельхоз не тянуть с внесением документа. «Давайте мы так договоримся: три недели, после этого уже лично доложите о том, что сделано. Договорились?» – поставил он срок Дмитрию Патрушеву.

Что поручал президент

Задачи по налоговым изменениям в рыбной отрасли были поставлены правительству по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. Президент Владимир Путин тогда поручил оставить ЕСХН только для нескольких категорий плательщиков: субъектов малого бизнеса, градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыбоводных хозяйств.

В поручениях предусматривалась 100% ставка сбора за пользование водными биоресурсами для организаций, которые занимаются промышленным и прибрежным рыболовством. Исключение – градо- и поселкообразующие предприятия, рыболовецкие артели, колхозы и предприятия, выпускающие рыбопродукцию высокой степени переработки.

Также правительство должно было обеспечить механизмы индексации ставки сбора для предприятий, осуществляющих экспорт продукции низкой степени переработки.

Fishnews