17 октября 2019 года

ФСБ сообщила о допмерах для охраны морских ресурсов

Для стабилизации обстановки на границе с КНДР Пограничная служба совместно с другими федеральными органами исполнительной власти реализует дополнительные меры, заявили в ведомстве в ответ на запрос Fishnews.

В Федеральной службе безопасности прокомментировали проблему северокорейского браконьерства. «С начала 2019 года пограничными органами задержано 10 рыбопромысловых и 308 маломерных судов, более 3,5 тыс. граждан КНДР, осуществлявших незаконную добычу кальмара, краба и различных видов рыб», – сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По фактам нарушения госграницы и незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено 12 уголовных дел и 60 административных.

В ведомстве заявили, что в «в рамках полномочий Пограничной службой ФСБ России совместно с МИД России, Росрыболовством и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти выработаны и реализуются дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки на российско-корейском участке государственной границы».

В сентябре ФСБ России сообщила о вооруженном нападении экипажа одной из северокорейских шхун на членов осмотровой группы пограничного корабля. Задержания на этом не прекратились. В октябре российская погранслужба проинформировала, что для остановки одного из судов потребовалось применять оружие.

В российских компаниях Fishnews рассказали, что в последние годы северокорейские браконьеры активизировались. Причем они не только ведут незаконный промысел, но и повреждают орудия лова российских рыбаков.

Fishnews