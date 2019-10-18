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Тихоокеанский кальмар. Фото пресс-службы «Интеррыбфлота»

Кальмар потребовал международных консультаций

Рыбопромышленники Приморского края обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву по проблемам промысла тихоокеанского кальмара в Японском море. Предприятия вложили средства в развитие добычи этого объекта, но перспективы работы под вопросом, отметили в региональной ассоциации.

После принятия решения о крабовых аукционах перед компаниями встал вопрос о необходимости переоборудовать часть флота под промысел других объектов, сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья в обращении к вице-премьеру Алексею Гордееву.

Перспективу рыбаки увидели в добыче тихоокеанского кальмара вертикальными ярусами. Переоборудование одного судна в среднем обходится в 1,5 млн долларов, отметили в АРПП.

До настоящего времени лов тихоокеанского кальмара вертикальными ярусами не получил развития в России в связи с высокой стоимостью промыслового вооружения и оборудования судов. Однако теперь российские рыбаки все же пошли на то, чтобы вложить значительные финансовые средства в переоборудование краболовов под ярусный промысел кальмара. Но перспективы работы под вопросом.

«В 2019 году в промысле тихоокеанского кальмара в исключительной экономической зоне России приняли участие порядка 60 российских судов. При этом отмечается резкое ухудшение промысловой обстановки в подзоне Приморье. По состоянию на 1 октября 2019 года, в результате пятимесячной работы, приморские рыбаки добыли здесь всего 164 тонны тихоокеанского кальмара [тогда как возможный вылов по промрайону специалисты оценили в 49,9 тыс. тонн]. Российские компании понесли серьезные убытки и вынуждены были снять флот с промысла», – сказано в письме к вице-премьеру.

Причиной провала экспедиции рыбопромышленники назвали отсутствие промысловых скоплений тихоокеанского кальмара в Японском море.

По состоянию ресурса серьезно бьет ежегодное массовое браконьерство судов КНДР в исключительной экономзоне России, считают в ассоциации.

Удар по запасу, отмечают в объединении, наносит и работа китайского флота в зоне Северной Кореи, с применением дрифтерных сетей и подхватов. «Данные орудия промысла практически истребляют все, что попадается, в том числе и молодь кальмара, серьезно подрывая его запасы», – сказано в письме к вице-премьеру.

Проблемы промысла тихоокеанского кальмара в Японском море ассоциация предлагает рассмотреть на заседании Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом важно, чтобы во встрече участвовали представители МИД России, Пограничной службы ФСБ, других заинтересованных ведомств, рыбохозяйственных организаций.

Также АРПП попросила Алексея Гордеева поручить Росрыболовству проработать вопрос организации четырехсторонних консультаций с участием представителей России, Японии, КНДР и Республики Корея. Такая площадка помогла бы обсудить вопросы сохранения, изучения и рационального промысла тихоокеанского кальмара в Японском море, полагают в ассоциации.

О правкомиссии

Цель Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса – обеспечивать согласованные действия федеральных и региональных ведомств по разработке и реализации единой госполитики в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Председатель комиссии – вице-премьер Алексей Гордеев.

Fishnews

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