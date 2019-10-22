Новости
Рыбный рынок в Японии

Нелегальные поставки рыбы в Японию стали предметом исследования

Свой взгляд на нелегальные поставки рыбы и морепродуктов в Японию изложили зарубежные ученые. При этом исследование отражает и то, как за границей видят ситуацию в российском рыболовстве.

Япония является крупнейшим потребителем даров моря премиум-класса, а также занимает третью позицию в мире по импорту рыбы и морепродуктов (после Евросоюза и США). Такое положение делает Страну восходящего солнца уязвимой для ввоза нелегальных уловов, отмечает канадское издание Hakai Magazine. Оно обращает внимание на исследование, согласно которому не слишком строгие требования к прослеживаемости позволяют браконьерским уловам проникать на внутренний рынок Японии.

Работу «Оценка нелегального и несообщаемого импорта морепродуктов в Японию» (Estimates of illegal and unreported seafood imports to Japan) подготовили трое ученых из Канады и Кувейта. Исследование опубликовано в октябрьском номере журнала Marine Policy, сообщает корреспондент Fishnews.

Специалисты утверждают, что в 2015 г. в Японию было ввезено нелегально добытых рыбы и морепродуктов на сумму от 1,6 до 2,4 млрд долларов. Это примерно от 24 до 36% объема всего импорта диких уловов.

Такой вывод авторы работы сделали на основе опросов более 100 ученых, членов экипажа, портовых агентов, капитанов судов и рыбинспекторов – тех, кто тесно связан с промыслом и цепочками поставок рыбы и морепродуктов. Конфиденциальные источники предоставили свои подсчеты объемов браконьерского импорта. Сообщается, что эти данные исследователи проверили с помощью анализа доступных сведений о поставках из ряда портов, которые посетили лично.

Результаты анализа не удивили экспертов. Так, адвокат по защите окружающей среды Университета Айдахо Анастасия Телесетски (ее исследования посвящены морской политике) заявила, что поставки краба в Японию из России до сих пор связаны с нелегальными схемами, даже несмотря на заключенное двустороннее соглашение для борьбы с ННН-промыслом этих беспозвоночных. Оно, напомним, было подписано в 2012 г. и вступило в силу в декабре 2014 г.

Но куда большие, чем из России, объемы браконьерских уловов поступают в Страну восходящего солнца из КНР и Соединенных Штатов, подчеркивает Hakai Magazine. Издание пишет, что 55% китайского кальмара и каракатицы, а также от 15 до 22% минтая поставляются в Японию из нелегальных источников.

На примере минтая проиллюстрировали риски, связанные с глобальными цепочками поставок. От 2 до 3% этой рыбы добывается нелегально рыбаками Аляски, сообщил один из авторов исследования, специалист в области рыболовства Университета Британской Колумбии Тони Питчер. По его словам, аляскинский браконьерский минтай отправляется в другие страны на переработку (в основном в Китай или Вьетнам), где затем смешивается с незаконно выловленным минтаем из России.

В результате попадающий на японский рынок переработанный минтай содержит высокую долю нелегального сырья, резюмирует Тони Питчер. Он считает, что часть российского рыболовства все еще контролирует криминал, хотя в последние годы в отрасли произошел ряд положительных изменений.

В 2018 г. Япония впервые за 70 лет внесла серьезные поправки в свой закон о рыболовстве. Изменения, в частности, направлены на защиту подвергшихся перелову видов. Этого предполагается добиться за счет значительного увеличения штрафов, назначения индивидуальных квот судам и введения системы научно обоснованного ОДУ. Однако страна до сих пор имеет недостатки в системе стандартов прослеживаемости, отмечает другой автор исследования Прамод Ганапатхираджу (Pramŏd Ganapathiraju).

По его мнению, для эффективной борьбы с ННН-промыслом в мировом масштабе пять крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов – Евросоюз, США, Япония, Китай и Южная Корея – должны ввести требование о предоставлении документов на ввоз уловов по всей цепочке поставок, включая перерабатывающие фабрики. Иначе жесткие требования в одной стране просто направят поток нелегальной продукции в те государства, где законодательство менее строгое, подчеркивают исследователи.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРОДУкальмарканадакитайкореякрабминтайсшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.