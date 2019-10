22 октября 2019 года

Нелегальные поставки рыбы в Японию стали предметом исследования

Свой взгляд на нелегальные поставки рыбы и морепродуктов в Японию изложили зарубежные ученые. При этом исследование отражает и то, как за границей видят ситуацию в российском рыболовстве.

Япония является крупнейшим потребителем даров моря премиум-класса, а также занимает третью позицию в мире по импорту рыбы и морепродуктов (после Евросоюза и США). Такое положение делает Страну восходящего солнца уязвимой для ввоза нелегальных уловов, отмечает канадское издание Hakai Magazine. Оно обращает внимание на исследование, согласно которому не слишком строгие требования к прослеживаемости позволяют браконьерским уловам проникать на внутренний рынок Японии.

Работу «Оценка нелегального и несообщаемого импорта морепродуктов в Японию» (Estimates of illegal and unreported seafood imports to Japan) подготовили трое ученых из Канады и Кувейта. Исследование опубликовано в октябрьском номере журнала Marine Policy, сообщает корреспондент Fishnews.

Специалисты утверждают, что в 2015 г. в Японию было ввезено нелегально добытых рыбы и морепродуктов на сумму от 1,6 до 2,4 млрд долларов. Это примерно от 24 до 36% объема всего импорта диких уловов.

Такой вывод авторы работы сделали на основе опросов более 100 ученых, членов экипажа, портовых агентов, капитанов судов и рыбинспекторов – тех, кто тесно связан с промыслом и цепочками поставок рыбы и морепродуктов. Конфиденциальные источники предоставили свои подсчеты объемов браконьерского импорта. Сообщается, что эти данные исследователи проверили с помощью анализа доступных сведений о поставках из ряда портов, которые посетили лично.

Результаты анализа не удивили экспертов. Так, адвокат по защите окружающей среды Университета Айдахо Анастасия Телесетски (ее исследования посвящены морской политике) заявила, что поставки краба в Японию из России до сих пор связаны с нелегальными схемами, даже несмотря на заключенное двустороннее соглашение для борьбы с ННН-промыслом этих беспозвоночных. Оно, напомним, было подписано в 2012 г. и вступило в силу в декабре 2014 г.

Но куда большие, чем из России, объемы браконьерских уловов поступают в Страну восходящего солнца из КНР и Соединенных Штатов, подчеркивает Hakai Magazine. Издание пишет, что 55% китайского кальмара и каракатицы, а также от 15 до 22% минтая поставляются в Японию из нелегальных источников.

На примере минтая проиллюстрировали риски, связанные с глобальными цепочками поставок. От 2 до 3% этой рыбы добывается нелегально рыбаками Аляски, сообщил один из авторов исследования, специалист в области рыболовства Университета Британской Колумбии Тони Питчер. По его словам, аляскинский браконьерский минтай отправляется в другие страны на переработку (в основном в Китай или Вьетнам), где затем смешивается с незаконно выловленным минтаем из России.

В результате попадающий на японский рынок переработанный минтай содержит высокую долю нелегального сырья, резюмирует Тони Питчер. Он считает, что часть российского рыболовства все еще контролирует криминал, хотя в последние годы в отрасли произошел ряд положительных изменений.

В 2018 г. Япония впервые за 70 лет внесла серьезные поправки в свой закон о рыболовстве. Изменения, в частности, направлены на защиту подвергшихся перелову видов. Этого предполагается добиться за счет значительного увеличения штрафов, назначения индивидуальных квот судам и введения системы научно обоснованного ОДУ. Однако страна до сих пор имеет недостатки в системе стандартов прослеживаемости, отмечает другой автор исследования Прамод Ганапатхираджу (Pramŏd Ganapathiraju).

По его мнению, для эффективной борьбы с ННН-промыслом в мировом масштабе пять крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов – Евросоюз, США, Япония, Китай и Южная Корея – должны ввести требование о предоставлении документов на ввоз уловов по всей цепочке поставок, включая перерабатывающие фабрики. Иначе жесткие требования в одной стране просто направят поток нелегальной продукции в те государства, где законодательство менее строгое, подчеркивают исследователи.

Fishnews