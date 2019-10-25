25 октября 2019 года

Российские специалисты помогут Гвинее сохранить рыбные ресурсы

В Гвинею отправится группа российских специалистов, которые изучат систему мониторинга и контроля рыболовства республики и подготовят предложения в этой сфере. Флот РФ сможет начать промысел в водах африканского государства в 2020 г.

В Сочи на полях форума «Россия – Африка» завершилась первая сессия Российско-Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Делегации возглавляли заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов и генеральный секретарь Министерства рыболовства, аквакультуры и морских ресурсов Гвинеи Софьян Сангхон.

Комиссия была создана в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Этот документ подписали на полях II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в сентябре 2018 г. в Санкт-Петербурге.

На сессии обсудили условия промысла для российского флота в исключительной экономической зоне республики. В том числе типы судов, период и районы работы, видовой состав и орудия лова. Стороны договорились о взаимодействии в области научно-технического сотрудничества, подготовки морских кадров, ликвидации ННН-промысла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в целях сохранения, управления и рационального использования живых морских ресурсов решено направить в Гвинею группу российских специалистов. Гости будут заниматься изучением системы контроля и мониторинга и подготовкой предложений. Для оптимизации этой системы стороны договорились разработать дорожную карту, а также сформировать рабочую группу.

Ведомства согласились организовывать встречи экспертов НИИ обеих стран для анализа данных, полученных в ходе исследований. Кроме того, на сессии обсудили потребности Гвинеи в стипендиях для обучения своих студентов в российских рыбохозяйственных вузах.

Fishnews