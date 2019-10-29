29 октября 2019 года

Russian Fish представят в Циндао

Для продвижения российской рыбной продукции планируется использовать единый бренд Russian Fish. Некоммерческую организацию, которая займется его развитием, презентуют на Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао.

Объединенный стенд российских рыбопромышленников и Росрыболовства будет работать на 24-й Международной выставке морепродуктов и рыболовства China Fisheries & Seafood Expo 2019, которая пройдет в Циндао с 30 октября по 1 ноября.

В этом году национальная экспозиция станет самой большой по количеству участников – впервые под флагом России на China Fisheries & Seafood выступят более 30 компаний.

В четвертый раз участие российских предприятий с объединенным стендом организует отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

Центральное событие деловой программы российского стенда - круглый стол «Russian Fish в Китае. Стратегия и перспективы». Как сообщили Fishnews в ESG, в обсуждении примут участие глава делегации – заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, российские рыбопромышленники, представители китайского бизнеса, зарубежные партнеры и эксперты отраслевого сообщества.

Российская рыба – стратегический ресурс, который должен обеспечивать потребности внутреннего рынка в качественной продукции, вместе с тем приносить прибыль федеральному бюджету и гражданам страны, напомнил Петр Савчук, комментируя предстоящее событие.

«Сейчас наша отрасль переживает масштабную модернизацию, нацеленную на выпуск современного ассортимента. Очевидно, что с готовой, высокомаржинальной продукцией российскую рыбу пока не ассоциируют, да и мало где ждут. За рынки придется бороться: для этого нужна грамотная стратегия, построенная на зарубежном опыте, трендах, специфике каждого рынка, а также последовательные, тактические шаги. Это мировая практика, и мы, как одна из ведущих рыбных держав, не можем ее игнорировать, чтобы занять лидерские позиции», – заявил замруководителя ведомства.

Маркетинговую стратегию разработал отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group как продолжение инициативы Росрыболовства. Ее цель – продвижение российской рыбной продукции на внешних рынка, увеличение ее стоимости и диверсификации отечественного рыбного экспорта в целом. Для этого планируется создать зонтичный бренд Russian Fish, его развитием займется одноименная автономная некоммерческая организация (АНО), в которую войдут представители бизнеса и органов госвласти.

«Существует множество предпосылок для создания в России маркетингового агента – начиная от частных потребностей и заканчивая достижением отраслевых и общегосударственных целей. В условиях современного изменчивого рынка профессиональный помощник просто необходим и рыбакам, и регулятору», - считает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

На круглом столе будет представлена информация о принципах, инструментах создаваемой АНО, ожидаемом результате работы. Участники также рассмотрят китайский рынок как наиболее перспективный для внедрения комплексной маркетинговой стратегии.

В составе участников национального стенда России – крупнейшие добытчики и переработчики рыбы и морепродуктов, трейдерские компании. Центры поддержки экспорта Мурманской области, Приморского и Хабаровского краев объединят на своих площадках несколько региональных предприятий.

Российская экспозиция на China Fisheries & Seafood Expo 2019 отличится масштабом и насыщенной развлекательно-дегустационной программой.

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