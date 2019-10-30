30 октября 2019 года

Средства от краба ушли в бюджет

Средства от продажи долей крабовых квот в госбюджет по большей части лотов поступили, 30 октября процесс внесения доплаты должен завершиться. До 1 ноября необходимо заключить договоры со всеми победителями аукциона, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В результате введения аукционных квот с инвестиционными обязательствами на рынке созданы новые условия, появились новые игроки, оценил изменения заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на пресс-конференции в рамках международной рыбопромышленной выставки China Fisheries & Seafood Expo в Циндао.

В ведомстве озвучивают те же аргументы, на которые ссылались и ранее, когда законопроект о крабовых аукционах только готовился. Раньше государство не получало от крабового ресурса соответствующей налоговой отдачи, работа осуществлялась на старом флоте, заявил представитель федерального агентства.

Теперь в течение пяти лет должны быть построены 35 судов для добычи крабов, напомнил Петр Савчук. Это, по его словам, создаст условия для безопасной работы рыбаков.

По результатам первого крабового аукциона в государственный бюджет должно уйти суммарно более 2 млрд долларов. 30 октября перечисление доплат должно завершиться, по большинству лотов деньги поступили, рассказал замглавы Росрыболовства, отвечая на вопрос Fishnews. Договоры на доли квот с победителями должны быть заключены до 1 ноября, отметил Петр Савчук. По закону, к освоению объемов предприятия смогут приступить с 2020 г.

Fishnews