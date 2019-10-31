31 октября 2019 года

СЗРК начал ходовые испытания нового краболова

Краболов «Зенит», строящийся для группы компаний СЗРК на турецкой верфи, вышел на ходовые испытания. Судно планируется передать заказчику через месяц, к промыслу оно приступит в марте будущего года.

«Судно 29 октября вышло на ходовые испытания. Мы рассчитываем, что примерно через месяц будет сдано заказчику», — рассказал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. Правда, в этом году задействовать новый краболов на промысле уже не успеют. Судну сначала предстоит переход на север, чтобы получить снабжение и промвооружение, а ловить оно начнет со следующего года.

В компании подчеркивают, что 62-метровый «Зенит» — первое в мире судно, которое с самого начала проектировалось именно как краболов-процессор. Ожидалось, что он станет прообразом будущей серии из десяти краболовов, которую СЗРК намеревался заказать на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ). Специалисты ВСЗ даже участвовали в реализации турецкого проекта. Однако законодательство в очередной раз поменялось, и рыбакам пришлось иметь дело с крабовыми аукционами.

В октябре по итогам торгов на Северном бассейне предприятия, входящие в СЗРК, приобрели три лота камчатского краба и два лота краба-стригуна опилио, а вместе с ними и обязательства построить пять новых судов. Таким образом планируемая серия краболов сократилась до пяти единиц.

«В этом смысле «Зенит» трудно назвать головным судном, потому что остальные суда будут строиться на другой верфи и они по определению будут немного отличаться. Тем не менее это действительно прообраз наших будущих краболовов. На нем уже обкатаны определенные технические решения в плане строительства, посмотрим, как они покажут себя на практике», — отметил Сергей Несветов.

Он не исключил, что по результатам первого сезона в конструкцию краболова могут быть внесены изменения. «Мы рассчитываем, что суда, которые мы будем строить уже в России, будут если не более совершенными, то более удобными и даже более эффективными, чем «Зенит». Потому что с каждым новым судном, с каждым новым сезоном, с опытом приходит понимание, что какие-то детали и нюансы могли бы быть лучше», — добавил представитель СЗРК.

По плану новый краболов присоединится к промыслу в середине марта. «Мы будем его использовать для добычи тех видов крабов, на которые у нас есть квота, — краба-стригуна опилио и камчатского краба», — уточнил Сергей Несветов.

Fishnews