Новости
Краболов «Зенит» вышел на ходовые испытания. Фото предоставлено СЗРК

СЗРК начал ходовые испытания нового краболова

Краболов «Зенит», строящийся для группы компаний СЗРК на турецкой верфи, вышел на ходовые испытания. Судно планируется передать заказчику через месяц, к промыслу оно приступит в марте будущего года.

«Судно 29 октября вышло на ходовые испытания. Мы рассчитываем, что примерно через месяц будет сдано заказчику», — рассказал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. Правда, в этом году задействовать новый краболов на промысле уже не успеют. Судну сначала предстоит переход на север, чтобы получить снабжение и промвооружение, а ловить оно начнет со следующего года.

В компании подчеркивают, что 62-метровый «Зенит» — первое в мире судно, которое с самого начала проектировалось именно как краболов-процессор. Ожидалось, что он станет прообразом будущей серии из десяти краболовов, которую СЗРК намеревался заказать на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ). Специалисты ВСЗ даже участвовали в реализации турецкого проекта. Однако законодательство в очередной раз поменялось, и рыбакам пришлось иметь дело с крабовыми аукционами.

В октябре по итогам торгов на Северном бассейне предприятия, входящие в СЗРК, приобрели три лота камчатского краба и два лота краба-стригуна опилио, а вместе с ними и обязательства построить пять новых судов. Таким образом планируемая серия краболов сократилась до пяти единиц.

«В этом смысле «Зенит» трудно назвать головным судном, потому что остальные суда будут строиться на другой верфи и они по определению будут немного отличаться. Тем не менее это действительно прообраз наших будущих краболовов. На нем уже обкатаны определенные технические решения в плане строительства, посмотрим, как они покажут себя на практике», — отметил Сергей Несветов.

Он не исключил, что по результатам первого сезона в конструкцию краболова могут быть внесены изменения. «Мы рассчитываем, что суда, которые мы будем строить уже в России, будут если не более совершенными, то более удобными и даже более эффективными, чем «Зенит». Потому что с каждым новым судном, с каждым новым сезоном, с опытом приходит понимание, что какие-то детали и нюансы могли бы быть лучше», — добавил представитель СЗРК.

По плану новый краболов присоединится к промыслу в середине марта. «Мы будем его использовать для добычи тех видов крабов, на которые у нас есть квота, — краба-стригуна опилио и камчатского краба», — уточнил Сергей Несветов.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: краб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.