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Добыча краба на Дальнем Востоке

Росрыболовство поделит краба по пользователям

Правительство выпустило еще один документ для реализации закона о крабовых аукционах. Предусматривается, что распределять квоту между пользователями будет Росрыболовство.

Официально опубликовано постановление правительства о распределении части общего допустимого улова, которая отводится на квоту добычи крабов в инвестиционных целях, - от 26 октября 2019 г. № 1380.

Установлено, что распределять квоту по пользователям должно Федеральное агентство по рыболовству. Для этого доля, закрепленная в договоре с предприятием, должна умножаться на квоту, сообщает корреспондент Fishnews.

Утверждать распределение ФАР будет до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства. В срок не больше 5 рабочих дней со дня утверждения приказ должен размещаться на сайте Росрыболовства.

Первый аукцион по крабовым квотам прошел в начале октября. Разыграны доли квот на Дальневосточном и Северном бассейнах. Таким образом, победители должны приступить к освоению объемов с 2020 г.

Ранее правительство также определило, в каком порядке должны распределяться ОДУ с учетом введения квот добычи крабов в инвестиционных целях. Допустимый улов на 2020 г. утвержден приказом Минсельхоза РФ от 29 октября 2019 г. № 610.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

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