06 ноября 2019 года

Регионы обеспокоены налоговой реформой

Минфин считает целесообразным заложить в размере ставок сбора за ВБР накопленную за последние годы инфляцию, но готов обсуждать вопрос со льготами для градо- и поселкообразующих организаций, заявил вице-премьер Антон Силуанов.

Вопросы налогообложения в рыбной отрасли поднимались на совещании по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которое первый зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов провел в Петрозаводске. Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь Зубарев рассказал о большом количестве обращений, поступающих от рыбаков в связи с грядущими изменениями ставки сбора за пользование водными биоресурсами, возможностью отмены единого сельхозналога для предприятий рыбной отрасли и лишением льгот градо- и поселкообразующих организаций.

Сенатор напомнил, что с этого года рыбная продукция стала облагаться НДС, и это не единственная новация. «Проведена огромная реформа, появилось понятие инвестквот, появились новые аукционы — нагрузка на отрасль достаточно серьезная», — отметил Игорь Зубарев и поинтересовался, стоит ли продолжать дальнейшие эксперименты.

Глава Минфина напомнил, что ставки сбора за ВБР последние десять лет не росли. «Наше предложение было просто проиндексировать накопленную за последние годы инфляцию, которая не была учтена при размере этого сбора», — заявил он, но выразил готовность еще раз проработать этот момент, возможно, с участием бизнеса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министерство в целом считает ЕСХН, в первую очередь, режимом для фермеров, по аналогии с малым бизнесом, которые работает на упрощенной системе налогообложения. По информации Минфина, многие сельхозпредприятия сами были заинтересованы в уплате НДС, чтобы встраиваться в цепочки плательщиков, что упрощает их деятельность. Вице-премьер заверил, что в вопросах ЕСХН есть намерение обойтись без революций, так же как и по градо- и поселкообразующим предприятиям.

«Что касается отмены льгот по градообразующим, здесь надо очень аккуратно действовать. Я с вами согласен, мы не хотим шашкой махать. Предлагаем проанализировать этот вопрос, и если уже делать, то делать это крайне постепенно, ни в коем случае не нарушить баланс, который на сегодня существует», — подчеркнул Антон Силуанов.

Fishnews