23 октября 2019 года

Позицию рыбаков по налогам услышали в Госдуме

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал в Госдуме о необходимости сохранения льгот по ставкам сбора для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Позицию отраслевого сообщества поддержал председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Парламентские слушания на тему «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» прошли в Госдуме 22 октября. С докладом о необходимости сохранения режима ЕСХН и льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов (артелей) выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников обозначил риски ухода от ранее согласованной концепции изменений в Налоговый кодекс, призванных усовершенствовать налогообложение в рыбной отрасли. Герман Зверев высказал консолидированную позицию рыбацкого сообщества - о необходимости сохранения ранее проработанного законопроекта, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Ранее ассоциация и Росрыболовство совместно проработали подходы, которые позволяют увеличить объем налоговых поступлений в социальные фонды с 46 млрд до 60 млрд рублей. Законопроект, поддержанный бизнес-сообществом, предусматривает поэтапный переход на уплату ставки сбора в полном объеме, что приведет к увеличению поступлений по этому виду сбора с 2 млрд до 12 млрд рублей в год. Кроме того, поправки предполагают сохранение льгот для ряда предприятий, в том числе градо- и поселкообразующих, а также режима ЕСХН в отрасли.

Как отметили в ассоциации, позиция рыбаков получила поддержку председателя профильного комитета Госдумы Владимира Кашина. В итоговое решение парламентских слушаний внесено предложение о недопустимости отмены налоговых льгот для рыболовецких колхозов (артелей), градо- и поселкообразующих предприятий и отмены ЕСХН в рыбной отрасли, обратили внимание в ВАРПЭ.

«Отказ от согласованной с бизнес-сообществом концепции поправок в Налоговый кодекс в сочетании с уже введенными аукционами на добычу крабов и предложением ФАС о введении аукционов на добычу всех ВБР приведут к обвальному спаду инвестиций, а значит – к выпадающим доходам федерального бюджета. В настоящее время и с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу темпы инвестиций в рыбопромышленной отрасли существенно превышают среднероссийские, а предлагаемое фискальное изъятие доходов отрасли подорвет динамику роста. Благодаря инициативе председателя Комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина этот важнейший для рыбаков вопрос выведен на высокий политический уровень», – отметил Герман Зверев.

В сентябре ВАРПЭ направила обращение в адрес первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов Антона Силуанова с просьбой не менять концепцию согласованных с бизнесом поправок в Налоговый кодекс. С аналогичным обращением выступил также президент Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников Сергей Тимошенко.

Затем с предложением провести совещание по обсуждению стратегии налогообложения в рыбопромысловой отрасли к Антону Силуанову обратился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

15 октября в правительстве рассмотрели ход исполнения поручения президента о пересмотре ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу в течение трех недель внести в правительство законопроект о повышении ставок.

Fishnews